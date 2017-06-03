Президент Финляндии: не думаю, что когда-либо Россия нападет на Эстонию

Президент Финляндии Саули Нийнистё опроверг в интервью изданию Ilta-Sanomat спекуляции на тему того, что Россия могла бы напасть на Эстонию, и отметил, что это означало бы противостояние России и НАТО, которого ни одна из сторон не желает.

”Вы должны понимать, что если в Эстонии или Прибалтике разразиться война, то она охватит и НАТО. Если между Россией и НАТО возникнет противостояние, то я не думаю, что кто-то будет придерживаться джентльменского соглашения о ведении войны только на территории Эстонии или Прибалтики. Это означало бы очень масштабные военные действия”, — сказал Нийнистё.

”На самом деле вопрос стоит так: поможет ли Финляндия НАТО оказать помощь Эстонии? Это все теория. Повторюсь: я не думаю, что это когда-либо станет реальностью”, — подчеркнул президент.