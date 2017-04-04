04.04.2017, 08:52

Президент Эстонии выразила соболезнования в связи с терактом в метро Петербурга

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rus.delfi.ee
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Президент Эстонии выразила соболезнования в связи с терактом в метро Петербурга
Foto: Eero Vabamägi

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд выразила соболезнования близким жертв взрыва в метро Санкт-Петербурга. "Мои искренние соболезнования близким погибших от взрыва и пострадавшим в метрополитене Санкт-Петербурга," — написала Кальюлайд.

Ранее соболезнования высказали премьер-министр Эстонии Юри Ратас, глава МИД Свен Миксер и министр внутренних дел Андрес Анвельт. Последний также предложил России помощь в расследовании теракта, передает rus.err.ee.

В результате взрыва в метро, по уточненным данным, погибли 11 человек, свыше 50 человек находятся в больницах.

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