Президент Эстонии выразила соболезнования в связи с терактом в метро Петербурга

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Президент Эстонии Керсти Кальюлайд выразила соболезнования близким жертв взрыва в метро Санкт-Петербурга. "Мои искренние соболезнования близким погибших от взрыва и пострадавшим в метрополитене Санкт-Петербурга," — написала Кальюлайд.