Президент Эстонии выразила соболезнования в связи с терактом в метро Петербурга

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд выразила соболезнования близким жертв взрыва в метро Санкт-Петербурга. "Мои искренние соболезнования близким погибших от взрыва и пострадавшим в метрополитене Санкт-Петербурга," — написала Кальюлайд.
Ранее соболезнования высказали премьер-министр Эстонии Юри Ратас, глава МИД Свен Миксер и министр внутренних дел Андрес Анвельт. Последний также предложил России помощь в расследовании теракта, передает rus.err.ee.
В результате взрыва в метро, по уточненным данным, погибли 11 человек, свыше 50 человек находятся в больницах.
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