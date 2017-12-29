Президент Эстонии провозгласила законы, ограничивающие рекламу алкоголя и табака

Президент Керсти Кальюлайд провозгласила законы, которые запрещают экспонирование алкогольных напитков и табачных изделий, а также ограничивают рекламу алкоголя.

Согласно поправкам в законодательстве, алкогольные напитки должны располагаться в магазинах отдельно, оставаясь незаметными для тех, кто не приходит за ними в конкретный отдел, но возможны исключения — в тех случаях, когда размеры магазина не позволяют создать укромный уголок для алкогольной продукции.

Также Кальюлайд провозгласила изменения в законе об автоперевозках, которые устанавливают требования к связанным с автоперевозками людям и предприятиям.

Также был провозглашен закон, которым Земельный департамент передает свои задачи, связанные со сферой информационными и коммуникационными технологиями, Центру инфотехнологий Министерства окружающей среды.