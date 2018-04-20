20.04.2018, 08:50

Президент Эстонии предлагает продлить полномочия Марта Лаара во главе совета Банка Эстонии

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rus.delfi.ee
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Mart Laar esitles oma uut raamatut, Sügissõda II
Mart Laar esitles oma uut raamatut, Sügissõda IIFoto: Karli Saul

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд предложила Рийгикогу назначить председателем совета банка Эстонии Марта Лаара на второй срок, передает rus.err.ee.

"Март Лаар два раза был премьер-министром. В силу своих универсальных знаний и управленческого опыта его кандидатура самая подходящая для руководства советом Банка Эстонии. Он доказал это за последние пять лет, что возглавляет совет банка", - пояснила Кальюлайд, сообщает новостная служба ERR.

По ее словам, руководитель совета не должен быть оратором, он должен быть сильной авторитетной личностью, способной действовать решительно в критические моменты.

Председатель совета Банка Эстонии назначается на пять лет большинством голосов Рийгикогу. Кандидатуру предлагает президент.

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