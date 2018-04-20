Президент Эстонии предлагает продлить полномочия Марта Лаара во главе совета Банка Эстонии

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд предложила Рийгикогу назначить председателем совета банка Эстонии Марта Лаара на второй срок, передает rus.err.ee.

"Март Лаар два раза был премьер-министром. В силу своих универсальных знаний и управленческого опыта его кандидатура самая подходящая для руководства советом Банка Эстонии. Он доказал это за последние пять лет, что возглавляет совет банка", - пояснила Кальюлайд, сообщает новостная служба ERR.

По ее словам, руководитель совета не должен быть оратором, он должен быть сильной авторитетной личностью, способной действовать решительно в критические моменты.

Председатель совета Банка Эстонии назначается на пять лет большинством голосов Рийгикогу. Кандидатуру предлагает президент.