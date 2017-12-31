Президент Эстонии Керсти Кальюлайд выступила с новогодним обращением на площади Вабадузе

На площади Вабадузе президент Керсти Кальюлайд выступила с новогодним обращением к жителям Эстонии. Delfi вел прямую трансляцию. Свое выступление госпожа президент начала с того, что вспомнила о празднике танца, который прошел на площади Вабадузе 1 июля.

"Дорогой народ Эстонии!

1 июля уходящего года здесь, на площади Вабадузе, произошло особое событие. Спонтанный праздник танца, от идеи которого до реализации прошло всего несколько часов. Это событие вихрем унесло нас в новую эпоху в истории нашей страны. Именно так мы и начинаем второй век нашей государственности. Молниеносно. Времени на раздумья нет.

Но в этом новом темпе есть своя прелесть. Каждая мысль имеет значение. Поступки каждого являются частью жизни общества. Общество — совокупность всех наших поступков. Возможности всех людей сделать что-то значимое стали равными.

Чья мысль обратится в дела, зависит от инициативности. Чей поступок станет знаковым, выяснится не сразу. И хорошие дела, и плохие могут стать началом того, что изменит структуру нашего общества.

В 2017 году структуру изменили те, от кого мы этого не ожидали, или изменили так, как мы и не могли опасаться.

В наш новый век независимости у каждого этой независимости стало больше. Мечта каждого из нас может определить будущее Эстонии. Несчастье, горе или ошибка каждого может заставить нас действовать во имя того, чтобы общество стало лучше. Все меньше для развития общества нам требуется лидерство различных учреждений, и все больше нужна просто их поддержка.

Например, Таллиннской городской канцелярии не понадобилось и секунды, чтобы понять важность праздника танца на площади Вабадузе. Когда общество развивается и укрепляется ровно и поступательно, государству проще обеспечивать возможности и предоставлять поддержку.

Это не означает уменьшения роли государства в нашей жизни, скорее, она просто меняется. Безопасность, здравоохранение, образование, преодоление серьезных жизненных проблем — всё это посильным образом предлагает нам государство, которое мы согласны содержать на свои налоги. Если мы для спасения кого-то, сохранения чего-то или просто для поднятия настроения хотим сделать больше, то мы имеем возможность и в состоянии это сделать. Но, и это каждый раз подчеркивали организаторы праздника танца на площади Вабадузе, не противопоставляя себя организаторoв. Упомянутый праздник танца не был протестом против решения защитить от непогоды маленьких детей и легко одетых гимнастов. Это был вклад молодежи в то, чтобы наше впечатление от праздника танца и в 2017 году было выше возможностей, предлагаемых нам обстоятельствами.

Все чаще мы объединяемся по случаю, отзываясь на чей-то призыв или просьбу о помощи, и делаем что-нибудь действительно важное. И это правильно, так и должно быть. То, что волнует многих, не требует сегодня серьезного планирования и управления. Это просто происходит.

Спасибо всем, кто в уходящем году потратил свое время, энергию, деньги и душевные силы на то, чтобы родилось чудо. Спасибо и тем, кто помог выявить проблемы, еще раз открыто пережил свою боль, чтобы последующие жертвы могли легче получить поддержку общества.

Только так, говоря о проблемах честно и прямо, мы станем более здоровым обществом. Пожалуй, в сто лет уже надо заботиться о своем здоровье, не так ли?

В эту новогоднюю ночь мы можем и радоваться, и совсем немного тревожиться за судьбу Эстонии. Завершается срок председательства Эстонии в Европейском Союзе. Мы испытали на себе, что означает ответственность на международной арене, но почувствовали и теплую поддержку партнеров, а также не выставляемую напоказ помощь, когда это требовалось. В Эстонию прибыл батальон НАТО, чтобы выполнять работу, которую НАТО успешно делает уже 70 лет. НАТО защищает мир, никогда не представляя при этом угрозы даже тем странам, которые стараются выставить альянс опасным.

В эту новогоднюю ночь мы можем позволить себе беззаботное веселье. Не знаю, как вы, а я хотела бы хоть немного представить себе, каким будет вечер перед 200-й годовщиной Эстонской Республики. О чем будут говорить здесь, на этой площади, 31 декабря 2117 года? Мы, фигурирующие сегодня на страницах газет, форумах и трибунах, этого не знаем. Дорогая эстонская молодежь, мне не хотелось бы определять ваше будущее лишь нашими идеями. Знаю лишь то, что вы хотите быть счастливыми. Но как мы намерены добиться этого? Пожалуйста, говорите с нами — с теми, кто сегодня принимает решения. Прошу, запишите свои мысли. Здесь и сейчас. Пишите Эстонии!

Местные выборы не сильно повлияли на вас в 2017 году. Но, с другой стороны, вы продемонстрировали, например, Манифестом молодежи, который родился к 100-летию государственного самоопределения Эстонии, что заботитесь о будущем нашей страны. О том же говорят и добровольные инициативы в качестве морских спасателей, молодежных работников, молодежных организаций Союза обороны, исследователей родного края и общественных активистов на местах. Расскажите об этом именно сейчас, когда завершается наше первое столетие. Этот юбилейный год, как мне кажется, не должен состоять лишь из воспоминаний.

Скоро мы начнем путь в новый год. Но еще есть немного времени. Оглянитесь еще раз вокруг, может, у кого-то нет причин отмечать сегодня этот момент, потому что надежды нет совсем или ее осталось очень мало? Мы ведь не пройдем мимо, бросив тех, кто не в силах идти с нами? Тех, кому уходящий год принес боль, а в дальнейшем ждет пустота, потому что боль так просто не забывается.

Заботливого, хорошего, дружелюбного и счастливого нового года! С Новым годом!"