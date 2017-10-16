Президент Эстонии Керсти Кальюлайд: шаги к примирению должна делать Россия

Страны Балтии оказались на передовой противостояния между Россией и Западом после аннексии Крыма. Альянс НАТО — пусть и символически — увеличил присутствие на восточных рубежах Европы. Эстония приняла батальон британских солдат.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в интервью Би-би-си рассказала, что надеется на улучшение отношений Запада с Россией, но считает, что первый шаг навстречу должен сделать Кремль. С президентом беседовал Олег Антоненко.

Би-би-си: Что изменилось после прибытия британских войск в Эстонию?

Керсти Кальюлайд: Они интегрированы в Первую пехотную бригаду Эстонии и в другие наши войска. Эстонская армия — это тоже НАТО. Поэтому одним батальоном больше, одним меньше — не проблема. В Эстонии ничего не изменилось, если вы посмотрите вокруг.

Би-би-си: Тогда почему они здесь?

К.К.: Но то, что четко видно — их присутствие — оно заметно. Они общаются с нашими людьми, ходят в школы, их видно на местах. И жители Эстонии приветствуют присутствие войск НАТО здесь, в нашей стране.

Би-би-си: Глава внешней разведки Эстонии Микк Марран недавно предупредил, что Россия может готовить провокации против британцев, чтобы дискредитировать солдат НАТО в Эстонии. Было ли уже что-нибудь подобное?

К.К.: Прежде всего я должна сказать, что ничего такого не было. У всех военных в Эстонии, включая наших, хорошие отношения с местным населением. Если кто-то где-то и подрался, если кого-то обидели, то какая разница, кто именно? Среди молодежи такие вещи случаются постоянно, и это никоим образом не вредит репутации войск НАТО в Эстонии.

Би-би-си: В своей недавней речи, произнесенной здесь, на военной базе Тапа, британский премьер-Министр Тереза Мэй сказала:"Продолжающаяся агрессия со стороны России представляет растущую опасность для наших друзей в Эстонии". Вы согласны с этим заявлением? И если да, то какую именно растущую опасность со стороны России вы видите?

К.К.: Россия непредсказуема. Россия не признает международные соглашения, под которыми поставила свою подпись, например, Будапештский меморандум (о гарантиях безопасности для Украины в обмен на отказ от ядерного оружия). Я думаю именно об этом говорила британский премьер-министр.

Би-би-си: Почему, по вашему мнению, угроза растет, если говорить о действиях России?

К.К.: Разве Россия вывела свои войска из Украины? Разве оккупация Крыма завершилась? Или, может, Грузия смогла вернуть себе территории, которые потеряла в 2008 году? Все эти события укладываются в оценку рисков Терезы Мэй, с которой я и остальные члены НАТО согласны.

Би-би-си: Вы не раз говорили, что целью президента России Владимира Путина является уничтожение глобальной системы безопасности. Считаете ли вы Россию врагом, враждебным государством?

К.К.: Нет.

Би-би-си: Кто же для вас Россия?

К.К.: Россия — наш сосед. Я была бы очень рада, если бы у нас были хорошие отношения с Россией, которая развивается, идя по пути демократии. Я думаю, кстати, что Россия была бы более успешной в экономическом плане, если бы шла по пути демократии. Поскольку, если ты непредсказуем, инвестиции к тебе не придут.

Если ты непредсказуем, с тобой слишком рискованно торговать, даже если не будет новых санкций. И это печальная история. Я думаю, что в 2008 году мы увидели начало лавины, которая остановилась в Крыму на Украине.

Би-би-си: 2008 год, вы имеете в виду войну России с Грузией?

К.К.: Да, именно так. Это тот же самый процесс. Это отказ признать, что менее сильные страны имеют право на выбор. И когда произошли события в Грузии, реакция Запада была недостаточно жесткой. Западные страны не дали понять, что не потерпят подобного развития событий.

Сейчас западные правительства выучили урок. Поэтому когда случились события в Крыму, последовала жесткая ответная реакция. Были введены санкции, появилось понимание, что Минские договоренности должны быть претворены в жизнь, и Крым должен вернуться в состав Украины. Все это остается в силе.

Би-би-си: Однако, Минские договоренности не были реализованы, а Крым не был возвращен Украине. Ничего не изменилось после введения санкций.

К.К.: Ну и что, нам теперь сказать — извините, мы пересмотрим свою позицию? Нет, ровно наоборот, мы должны оставаться сильными и едиными. И именно это мы и делаем.

Би-би-си: Вы говорили, что вас не очень беспокоит проблема неграждан, поскольку это личный выбор людей, которые хотят ездить без виз и на запад, и на восток. И главное, что они едины в деле защиты родины и не хотят, чтобы Эстонию оккупировала Россия.

К.К.: Это даже не мои слова, я цитировала Яну Тоом, видного русскоязычного политика и депутата Европарламента от Эстонии. И она утверждает, что ни один русский в Эстонии не хочет завтра проснуться в Российской Федерации. У меня нет причин ей не верить.

И мое личное понимание после года разговоров с русскоязычными эстонцами — и там не только русские, но и люди других национальностей — они разделяют ценности либеральной демократии и любят свободу, которую им дал Европейский союз. И, конечно, им нравятся экономические преимущества, которые дает эстонская зарплата по сравнению с российской.

Но главное, что их привлекает в Эстонии и Евросоюзе — это свобода. Потому что, например, в Эстонии можно говорить, что Крым принадлежит России, и вам за это ничего не будет. И если спросить наших новобранцев — русскоязычных или эстоноязычных — они как один горят желанием защищать Эстонию. И те, и другие.

Би-би-си: Возможно, у них разные подходы, потому что, согласно опросу вашего министерства обороны, в марте около 90% эстонцев приветствовали усиление контингента НАТО, тогда как в русскоязычном сообществе картина противоположная: большинство — против; они считают, что гарантией безопасности должны быть хорошие отношения с Россией. Что вы скажете на это?

К.К.: Я не думаю, что они против войск НАТО в настоящее время. Люди говорят: если бы у нас были хорошие отношения с Россией, не было бы необходимости усиливать войска НАТО. Абсолютно точно. У нас не было никакого усиленного контингента в те годы, когда мы рассчитывали на развитие демократии в России. Оценки рисков меняются, механизмы сдерживания меняются. Такова реальность.

Я вижу, что эти люди сожалеют, что у нас не может быть хороших отношений с Россией. Но это не значит, что они не понимают, что в этом виновата сама Россия.

Би-би-си: Владимир Путин не собирается уходить в отставку, судя по всему, и нынешняя политическая система в России может просуществовать еще долгое время. Многие говорят о новой холодной войне. Ваша страна готова к долгосрочным недружественным отношениям с вашим крупнейшим соседом?

К.К.: Я очень надеюсь, что отношения между западными странами и Россией могли бы наладиться и стать нормальными. Чем раньше это произойдет, тем будет лучше. Но, к сожалению, первые шаги к примирению должна сделать Россия. А не западные страны, которые лишь напоминают России о ее международных обязательствах.