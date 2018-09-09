Президент бежала полумарафон под чужим, причем мужским, именем — ”Мартин”. Почему?

Кальюлайд преодолела дистанцию 21.1 километра за 1 час 50 минут и 44 секунды. В общем зачете она заняла 929 место, а среди женщин была 157-й. В своей категории, ”женщины, 45 лет”, президент достигла финиша 17-й.

Многие обратили внимание на то, что Керсти Кальюлайд бежала под чужим, причем мужским, именем, ”Мартин”, обозначенным на листке с номером. Почему?

Главный организатор соревнований Мати Лиллиаллик говорит, что не может дать подробный комментарий по этой теме, так как она связана с вопросом обеспечения безопасности президента.

”Могу сказать только то, в интересах обеспечения безопасности было решено, что президент стартует в первой группе и получит номер спортсмена, который не смог участвовать в соревнованиях”, — сказал Лиллиаллик.

Пресс-представитель президентской канцелярии Таави Линнамяэ также не стал подробно объяснять причины.

”Глава государства была зарегистрирована для участия под собственным именем. Обмен футболками — это не только футбольная тема”, — сказал Линнамяэ, отказавшийся говорить о том, как произошедшее связано с обеспечением безопасности, сославшись на то, что у него нет таких полномочий.