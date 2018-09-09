09.09.2018, 18:59

Президент бежала полумарафон под чужим, причем мужским, именем — ”Мартин”. Почему?

 (93)
rus.delfi.ee
EST 23
Президент бежала полумарафон под чужим, причем мужским, именем — ”Мартин”. Почему?
Foto: Andres Putting

Президент ЭР Керсти Кальюлайд открыла сегодня Таллиннский марафон, пробежав полумарафон под чужим именем.

Кальюлайд преодолела дистанцию 21.1 километра за 1 час 50 минут и 44 секунды. В общем зачете она заняла 929 место, а среди женщин была 157-й. В своей категории, ”женщины, 45 лет”, президент достигла финиша 17-й.

Многие обратили внимание на то, что Керсти Кальюлайд бежала под чужим, причем мужским, именем, ”Мартин”, обозначенным на листке с номером. Почему?

Главный организатор соревнований Мати Лиллиаллик говорит, что не может дать подробный комментарий по этой теме, так как она связана с вопросом обеспечения безопасности президента.

”Могу сказать только то, в интересах обеспечения безопасности было решено, что президент стартует в первой группе и получит номер спортсмена, который не смог участвовать в соревнованиях”, — сказал Лиллиаллик.

Пресс-представитель президентской канцелярии Таави Линнамяэ также не стал подробно объяснять причины.

”Глава государства была зарегистрирована для участия под собственным именем. Обмен футболками — это не только футбольная тема”, — сказал Линнамяэ, отказавшийся говорить о том, как произошедшее связано с обеспечением безопасности, сославшись на то, что у него нет таких полномочий.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Вакра: я не представляю, как получающий ”минималку” человек может платить и за жилье, и за продукты

09.09.2018
Ärileht вчера написал со ссылкой на Таллиннскую статистическую книгу, что число получателей минкимальной зарплаты в Таллинне продолжает расти. Вице-мэр Тынис Мелдер говорит. Что причиной тому — стремительный рост размера ”минималки”, а не повышение численности жителей Таллинна. В то же время депутат Рийгикогу, соцдем Райнер Вакра считает, что в этой статистике ничего хорошего нет.
Подробнее



Среди детей распространяется новая опасная игра. Что делать, если вашему ребенку говорят, что через 4 дня он умрет?

09.09.2018
В начале августа в интернете появилась новая страшилка по имени Момо, рассказывает "МК-Эстония". Выглядит она довольно жутко: женское лицо с по-птичьи вытянутым профилем, огромными глазами, страшными носом и ртом. И куриные ножки. И ладно бы она просто была где-то в интернете — персонаж пишет в мессенджерах детям пугающие сообщения, негативно воздействуя на их психику! Как вести себя родителям и как им оградить своих детей от этого? Что делать, если на ребенка психологически воздействуют и говорят ему, что через четыре дня он умрет, Момо все про него знает и ночью придет в гости?
Подробнее

Онкологи: рак становится главной причиной смертей в Эстонии

09.09.2018
Общество онкологов-клиницистов Эстонии обратилось к Министерству социальных дел с просьбой поддержать план интегрирования радиотерапии в план лечебных услуг новой Ида-Таллиннской центральной больницы, поскольку смертность от онкологических заболеваний в Эстонии выходит на первое место, сообщает rus.err.ee.
Подробнее

По всей России прошли организаованные сторонниками Навального акции против повышения пенсионного возраста

09.09.2018
В единый день голосования, 9 сентября сообщения об акциях против повышения пенсионного возраста, организованных сторонниками политика Алексея Навального, поступают из десятков городов России . Власти согласовали митинги только в четырех городах — в Кургане, Чебоксарах, Кирове и Березниках.
Подробнее

-40% Esprit Naiste käekell ES106692001
107,10 €
64,26 €
Meeste Käekell Daniel Wellington Dapper Sheffield Rose Gold ...
219,- €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
399,- €
371,07 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa White/Gold
290,- €
269,70 €
Käekell Daniel Wellington 0553DW
179,- €
-15% Meeste käekell Police G FORCE PL.14796JSU/02
159,- €
135,15 €

ВИДЕО: Константин Васильев о проигрыше грекам: нам не хватило мастерства и спокойствия

09.09.2018
В субботу, 8 сентября, в Таллинне состоялась первая игра сборной Эстонии в Лиге Наций против Греции. Итог встречи - 0:1, единственный гол забил полузащитник Фортунас. Смотрите комментарий капитана, лучшего игрока матча Константина Васильева.
Подробнее

Стало известно, где, скорее всего, откроется первый в Эстонии магазин ”Икеа”

09.09.2018
В сфере недвижимости говорят, что примерно через полтора месяца ”Икеа” сообщит, когда именно в 2019 году в Эстонии откроет первый магазин. Место уже якобы известно — это поселок Юри в волости Рае, Харьюмаа.
Подробнее

ФОТО DELFI: В Ивангороде проходит исторический фестиваль ”Ивангородский рубеж”. У него есть два больших недостатка

09.09.2018
В Ивангородской крепости в этот уикенд проходит фестиваль ”Ивангородский рубеж”, посвященный рыцарскому периоду и собравший любителей истории со всей России. При всех его неопоримых достоинствах у фестиваля есть два серьезных недостатка — всего одна урна для мусора на всю крепость и ни одной точки питания.
Подробнее