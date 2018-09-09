Президент бежала полумарафон под чужим, причем мужским, именем — ”Мартин”. Почему?(92)
Президент ЭР Керсти Кальюлайд открыла сегодня Таллиннский марафон, пробежав полумарафон под чужим именем.
Президент ЭР Керсти Кальюлайд открыла сегодня Таллиннский марафон, пробежав полумарафон под чужим именем.
Кальюлайд преодолела дистанцию 21.1 километра за 1 час 50 минут и 44 секунды. В общем зачете она заняла 929 место, а среди женщин была 157-й. В своей категории, ”женщины, 45 лет”, президент достигла финиша 17-й.
Многие обратили внимание на то, что Керсти Кальюлайд бежала под чужим, причем мужским, именем, ”Мартин”, обозначенным на листке с номером. Почему?
Главный организатор соревнований Мати Лиллиаллик говорит, что не может дать подробный комментарий по этой теме, так как она связана с вопросом обеспечения безопасности президента.
”Могу сказать только то, в интересах обеспечения безопасности было решено, что президент стартует в первой группе и получит номер спортсмена, который не смог участвовать в соревнованиях”, — сказал Лиллиаллик.
Пресс-представитель президентской канцелярии Таави Линнамяэ также не стал подробно объяснять причины.
”Глава государства была зарегистрирована для участия под собственным именем. Обмен футболками — это не только футбольная тема”, — сказал Линнамяэ, отказавшийся говорить о том, как произошедшее связано с обеспечением безопасности, сославшись на то, что у него нет таких полномочий.
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