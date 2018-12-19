"Прежде всего — реэмиграция" Все, что вы хотели знать об отношении реформистов к мигрантам, но стеснялись спросить

Партия реформ — до сих пор либеральная, или же вы можете со спокойной душой назвать себя национально-консервативной?

Конечно, мы значительно продвинулись к центру. Если рассмотреть развитие Партии реформ, то с Ансипом мы стали более национальной. Каждая организация развивается.

Какая миграция нужна Эстонии?

Прежде всего — реэмиграция: чтобы уехавшие люди вернулись в Эстонию. Есть много вещей, которые можно сделать. Э-государство могло бы поддерживать связь с диаспорой. Я знаю семьи, проживающие за рубежом, которые за столом говорят о возвращении. Вопрос — в том, что их заставляет. Если бы государство могло с ними связаться, например, раз в год спрашивать ”когда вернетесь?” в качестве напоминания. Намерены ли? Попридержать ли место в школе, детском саду? То есть считаться с ними, и тогда в этом может быть смысл.

Какую миграцию из числа неэстонцев вы поддерживаете?

Конечно же хочется, чтобы все, кто уважает наш народ, правила, культуру и язык, чувствовали бы тут себя хорошо. Люди, трудящиеся в сфере ИТ, приносят большую добавочную стоимость. Они необходимы для развития.

Есть выбор: быть открытым или закрытым. Исторически известно о культурах, выбравших очень закрытый путь. Но очень закрытое общество и не развивается.

Какими должны быть миграционные ограничения?

Миграция должна быть под контролем. Надо знать: кто эти люди, откуда, на каком основании они прибывают сюда, и знать, что они покинут страну, если основание для пребывания исчезнет.