22.01.2018, 11:50

Претензия EKRE к Рейнсалу: в судах Эстонии русский стал вторым языком

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rus.delfi.ee
EST
Justiitsministrid Katlas
Urmas ReinsaluFoto: Priit Simson

Оппозиционная парламентская Консервативная народная партия Эстонии (EKRE) не спешит присоединиться к возможному вотуму недоверия министру юстиции Урмасу Рейнсалу (IRL) из-за его высказывания на тему насилия над женщинами — при этом у EKRE есть свои претензии к министру.

В понедельник, 22 января, парламентская фракция EKRE обсудила возможный вотум недоверия Рейнсалу и на данном этапе решила, что пока не станет к нему присоединяться, пишет портал новостей вещания ERR.ee.

Председатель партии Март Хельме сказал, что он и коллеги хотели бы встретиться с Рейнсалу во вторник. По оценке EKRE, прокуратура и суды работают неудовлетворительно.

По словам Хельме, обсудить следует и то, что в судах Эстонии русский язык по сути является вторым рабочим языком.

Март Хельме также добавил, что главные виновники скандала вокруг театра NO99 и его художественного руководителя Тийта Оясоо — это президент Керсти Кальюлайд и ее канцелярия.

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