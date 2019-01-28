Преступники среди "Зеленых Эстонии": насилие, наркоторговля, вождение в пьяном виде. Убийца вступил в партию прямо из тюрьмы(9)
Среди членов партии "Зеленые Эстонии" 31 преступник, большинство из них с действующим наказанием, пишет Eesti Päevaleht.
Среди членов партии "Зеленые Эстонии" 31 преступник, большинство из них с действующим наказанием, пишет Eesti Päevaleht.
Когда Андрус Эрик присоединился к зеленым, он отбывал тюремное заключение за убийство. Оставалось еще примерно полтора года, когда он в феврале 2008 года освободился досрочно. Из судебного дела выясняется, что Эрика приговорили к 15 годам лишения свободы за умышленное убийство, которые было совершено "особенно мучительным, особенно жестоким или опасным для жизни многих людей способом".
Через полгода после освобождения из тюрьмы Андрус Эрик украл украшения своей супруги стоимостью около 6000 крон и продал их в ломбард OÜ Tädi Valli. Большее богатство ожидало Эрика летом 2009 года, когда он задумал новое преступление. Вместе с Иллари и Арви ограбили банк SEB в Рапла. Грабителей, получивших более 3 312 000 крон наличными, задержали через десять дней. Суд отправил Эрика в тюрьму до 2016 года. Членом "Зеленых" он является с 30 октября 2006 года.
До сих пор неизвестно, как Андрус Эрик смог вступить в партию из тюрьмы. Ни одного официального препятствия этому не было. "Заключенные могут отправлять письма на любой желаемый адрес, и, таким образом, у них нет ни одного препятствия для отправления письменных заявлений партиям", — объясняет пресс-секретарь Министерства юстиции Кристин Раммус.
В 2006 году зеленые вербовали к парламентским выборам следующего года очень много членов. "План был очень простой: если к концу года не будет 1000 членов, то партия не создается и на выборы идти невозможно", — говорит возглавлявший тогда партию Марек Страндберг. Никто биографию новых вступающих не проверял. "Принимали людей все-таки искренне. Страха или опасности, что в партию вступят сотни преступников, никак не приходило в голову", — весело вспоминает Страндберг. Вступающий даже не должен был показываться на глаза — достаточно было только бумаги или электронного письма с именем и контактными данными. Опять же, данные никто не перепроверял. Некоторые приходили вступать с порцией бумаг и от других людей. По словам Страндберга, таким образом, очень возможно, что так Андрус Эрик и оказался членом "Зеленых" и может сам не знать об этом.
В последний раз Яанус Пялль отправился в тюрьму два года назад. С 2002 года он на протяжении пяти лет систематически применял насилие в отношении своего несовершеннолетнего сына и спутницы жизни. За это Пялля в январе 2017 года отправили в тюрьму на два месяца. Остальные два года для него действовал испытательный срок.
Однажды вечером восемь лет назад Меэлис Мурдйыэ напал дома на свою спутницу жизни. Открытый список наказаний Мурдйыэ начинается в 2000 году, тогда речь шла о вождении в пьяном виде. К настоящему моменту он был наказан за это пять раз. В промежутке еще кража и пара уклонений от наказания. Последнее наказание Мурдйыэ относится к сентябрю 2016 года, когда его признали виновным в краже леса. Он вместе с другом незаконно спилил себе 15,5 фестметров древесины. Мурдъйыэ присоединился к зеленым в ноябре 2006 года.
Наталия Ядрышникова в 2015 году была пьяна, и у нее возникла ссора с ее спутником жизни. Ядрышникова взяла нож и ударила мужчину в спину, прямо под лопатку. Полученная травма причинила пострадавшему опасный для жизни вред здоровью. В ноябре того же года суд решил назначить Ядрышниковой трехлетний испытательный срок — если оступится, отправится почти на такой же срок в тюрьму. Она и оступилась: помогла обчистить банковский счет одного несчастного и теперь находится в тюрьме до 2021 года. Она член "Зеленых" с декабря 2010 года.
Рихо Кокк восемь раз был задержан за рулем в уголовно наказуемом состоянии опьянения. Один раз так, что мотоциклист получил в аварии опасные для жизни травмы. Помимо образа жизни алководителя Кокк неоднократно выделялся применением насилия, особенно избиением женщин. Кокк освободился из тюрьмы в марте прошлого года.
Кайдо Лутса в декабре 2010 года признали виновным в тяжком нарушении общественного порядка.
Ханс Ярвела три года назад ударил человека ногой в горло.
В марте позапрошлого года полиция конфисковала в жилых помещениях Миворта Вайга около 21 кг конопли, "за реализацию которой в уличной торговле он получил бы примерно 415 996,8 евро", значится в судебном деле. Также в список обвинений Вайга входит посредничество 200 г гашиша и 178 г кокаина. В тюрьму его отправили на восемь лет. В партию "Зеленых" он вступил 12 января 2007 года.
Первые записи Марии Салль о кражах и мошенничестве относятся к началу этого столетия. В этом десятилетии Салль оказывалась на скамье подсудимых пять раз. Почти весь 2006 год она вместе с Сергеем продавала наркотики. В том же году Салль и Сергей еще с двумя людьми самовольно вторглись в местожительство одного человека. Сергей несколько раз ударил жертву металлическим ломом по голове, и Мария украла из квартиры ноутбук стоимостью 300 евро. В апреле прошлого года Салль приговорили к пяти годам испытательного срока. Если она совершит преступление, отправится почти на такой же срок в тюрьму. В партию она вступила в феврале 2012 года.
Шесть лет назад предыдущее наказание Раоуля Луйгенда за наркопреступления еще не было погашено, когда у него уже началось новое. Луйгенд жил в деревне и стал выращивать на втором этаже своего дома коноплю. В итоге во владениях Луйгенда полиция нашла помимо 167 растущих растений еще около полутора килограммов упакованной конопли. Он отправился на три года в тюрьму и снова освободился в феврале 2017 года.
Когда Тийта Кринталя в мае 2010 года взяли под стражу, он ездил на автомобиле в окрестностях Хаапсалу, сам в состоянии опьянения от метамфетамина. В машине нашли еще 100 г GHB. После обыскали дом Кринталя и нашли несколько единиц оружия, боеприпасы и 100 г пороха, которыми он владел незаконно.
Хельмер Валькенклау заказал себе летом 2017 года из Голландии по почте 5 г амфетамина.
Индрек Суве в 2005 году в Вильянди давал одному человеку коноплю, это на протяжении пяти месяцев и всегда в малых дозах. Всего получилось 65 г. В партию он вступил несколько недель назад.
Мадис Мазинг в 2014 году выращивал дома 15 растений конопли. Членом партии он стал в прошлом году с действующим наказанием.
Расмус Синиранд вместе с другом приобрел и хранил в их общем доме большое количество конопли. Наказание еще действует.
По словам председателя "Зеленых" Зюлейхи Измайловой, о преступлениях Луйгенда и Мазинга им было известно. Все остальные стали для них сюрпризом. "Партии до сих пор было неизвестно о биографии этих людей, очевидно, потому, что речь идет о решениях суда, которые вступили в силу после вступления в нашу партию", — говорит Измайлова. По ее словам, сейчас перед приемом нового члена в течение недели после подачи заявления проводят проверку биографии.
"Люди, которых во время членства в партии наказали в уголовном порядке, пошли против нашего устава, где сказано, что член партии не имеет права порочить репутацию партии", — комментирует Измайлова. Она считает, что большую часть наказанных исключат из списка. "Моя позиция довольно однозначная — применяющих насилие и подвергающих жизнь других опасности людей не ждут среди зеленых. Для этого есть другая партия", — говорит Измайлова.
Из 31 зеленого, совершившего преступление, недавно вступивших только двое: вступивший пару недель назад Индрек Суве, наказание которого за владение наркотиками в малых размерах уже не действует, и вступивший примерно год назад Мадис Мазинг. Его трехлетний испытательный срок закончился за месяц до вступления, но в регистре по-прежнему действующее наказание.
Более половины наказанных (18) вступили в партию в 2005-2007 годах. У некоторых из них уже тогда было действующее наказание. Странно, что ровно в один и тот же день, 9 февраля 2012 года, вступило разом семь человек из списка наказанных. У трех из них тогда было действующее наказание.
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