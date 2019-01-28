Преступники среди "Зеленых Эстонии": насилие, наркоторговля, вождение в пьяном виде. Убийца вступил в партию прямо из тюрьмы

В 2006 году зеленые вербовали к парламентским выборам следующего года очень много членов. "План был очень простой: если к концу года не будет 1000 членов, то партия не создается и на выборы идти невозможно", — говорит возглавлявший тогда партию Марек Страндберг. Никто биографию новых вступающих не проверял. "Принимали людей все-таки искренне. Страха или опасности, что в партию вступят сотни преступников, никак не приходило в голову", — весело вспоминает Страндберг. Вступающий даже не должен был показываться на глаза — достаточно было только бумаги или электронного письма с именем и контактными данными. Опять же, данные никто не перепроверял. Некоторые приходили вступать с порцией бумаг и от других людей. По словам Страндберга, таким образом, очень возможно, что так Андрус Эрик и оказался членом "Зеленых" и может сам не знать об этом.

Еще насилие

В последний раз Яанус Пялль отправился в тюрьму два года назад. С 2002 года он на протяжении пяти лет систематически применял насилие в отношении своего несовершеннолетнего сына и спутницы жизни. За это Пялля в январе 2017 года отправили в тюрьму на два месяца. Остальные два года для него действовал испытательный срок.

Однажды вечером восемь лет назад Меэлис Мурдйыэ напал дома на свою спутницу жизни. Открытый список наказаний Мурдйыэ начинается в 2000 году, тогда речь шла о вождении в пьяном виде. К настоящему моменту он был наказан за это пять раз. В промежутке еще кража и пара уклонений от наказания. Последнее наказание Мурдйыэ относится к сентябрю 2016 года, когда его признали виновным в краже леса. Он вместе с другом незаконно спилил себе 15,5 фестметров древесины. Мурдъйыэ присоединился к зеленым в ноябре 2006 года.

Наталия Ядрышникова в 2015 году была пьяна, и у нее возникла ссора с ее спутником жизни. Ядрышникова взяла нож и ударила мужчину в спину, прямо под лопатку. Полученная травма причинила пострадавшему опасный для жизни вред здоровью. В ноябре того же года суд решил назначить Ядрышниковой трехлетний испытательный срок — если оступится, отправится почти на такой же срок в тюрьму. Она и оступилась: помогла обчистить банковский счет одного несчастного и теперь находится в тюрьме до 2021 года. Она член "Зеленых" с декабря 2010 года.

Рихо Кокк восемь раз был задержан за рулем в уголовно наказуемом состоянии опьянения. Один раз так, что мотоциклист получил в аварии опасные для жизни травмы. Помимо образа жизни алководителя Кокк неоднократно выделялся применением насилия, особенно избиением женщин. Кокк освободился из тюрьмы в марте прошлого года.

Кайдо Лутса в декабре 2010 года признали виновным в тяжком нарушении общественного порядка.

Ханс Ярвела три года назад ударил человека ногой в горло.

Наркоторговцы

В марте позапрошлого года полиция конфисковала в жилых помещениях Миворта Вайга около 21 кг конопли, "за реализацию которой в уличной торговле он получил бы примерно 415 996,8 евро", значится в судебном деле. Также в список обвинений Вайга входит посредничество 200 г гашиша и 178 г кокаина. В тюрьму его отправили на восемь лет. В партию "Зеленых" он вступил 12 января 2007 года.

Первые записи Марии Салль о кражах и мошенничестве относятся к началу этого столетия. В этом десятилетии Салль оказывалась на скамье подсудимых пять раз. Почти весь 2006 год она вместе с Сергеем продавала наркотики. В том же году Салль и Сергей еще с двумя людьми самовольно вторглись в местожительство одного человека. Сергей несколько раз ударил жертву металлическим ломом по голове, и Мария украла из квартиры ноутбук стоимостью 300 евро. В апреле прошлого года Салль приговорили к пяти годам испытательного срока. Если она совершит преступление, отправится почти на такой же срок в тюрьму. В партию она вступила в феврале 2012 года.

Шесть лет назад предыдущее наказание Раоуля Луйгенда за наркопреступления еще не было погашено, когда у него уже началось новое. Луйгенд жил в деревне и стал выращивать на втором этаже своего дома коноплю. В итоге во владениях Луйгенда полиция нашла помимо 167 растущих растений еще около полутора килограммов упакованной конопли. Он отправился на три года в тюрьму и снова освободился в феврале 2017 года.

Когда Тийта Кринталя в мае 2010 года взяли под стражу, он ездил на автомобиле в окрестностях Хаапсалу, сам в состоянии опьянения от метамфетамина. В машине нашли еще 100 г GHB. После обыскали дом Кринталя и нашли несколько единиц оружия, боеприпасы и 100 г пороха, которыми он владел незаконно.

Хельмер Валькенклау заказал себе летом 2017 года из Голландии по почте 5 г амфетамина.