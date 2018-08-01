Преступления, о которых страна помнит до сих пор. Поймать особо опасного серийного насильника помог случай

Хоть эти преступления и произошли в марте 2011 года, общественность помнит их до сих пор.

”Он был пьяным и грязным”, — сказала одна из жертв полицейским, описывая нападавшего.

Осенью прошлого года о досрочном освобождении Песура ходатайствовала как тюрьма, так и прокуратура. Суд ходатайство не удовлетворил. Песур выйдет на свободу весной грядущего года.