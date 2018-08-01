Преступления, о которых страна помнит до сих пор. Поймать особо опасного серийного насильника помог случай

Для Ээро Песура, охотившегося за возвращающимися из ночных клубов девушками, расследование двух случаев изнасилования закончилось предъявлением подозрения по пяти эпизодам. Мужчина оказался за решеткой на восемь лет, пишет Eesti Ekspress.
Хоть эти преступления и произошли в марте 2011 года, общественность помнит их до сих пор.
”Он был пьяным и грязным”, — сказала одна из жертв полицейским, описывая нападавшего.
Осенью прошлого года о досрочном освобождении Песура ходатайствовала как тюрьма, так и прокуратура. Суд ходатайство не удовлетворил. Песур выйдет на свободу весной грядущего года.