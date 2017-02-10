Пресса Британии: страны Балтии не страшатся российской угрозы

Financial Times публикует интервью с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд, озаглавленное "Эстония не боится находиться на передовой НАТО". Значительная часть интервью посвящена отношениям Эстонии с Россией и США, членству страны в НАТО и вопросам европейской безопасности, пишет Русская служба Би-би-си.

"Четыре американских танка Abrams и 15 боевых машин Bradley прибыли в Эстонию в минувшие выходные в рамках ротации американских подразделений в регионе", — информирует FT.

Размещение сил НАТО в Восточной Европе — часть программы Североатлантического альянса, направленной на сдерживание возможной агрессии со стороны России.

"Россия непредсказуема и не выполняет собственные обязательства", — заявила Кальюлайд журналистам издания.

Как напоминает Financial Times, Ньют Гингрич, известный сторонник президента Трампа, в свое время пренебрежительно отозвался об Эстонии как о "пригороде Санкт-Петербурга".

Сам Трамп не раз скептически высказывался в адрес НАТО. В ходе свой предвыборной кампании он указывал на то, что некоторые страны НАТО "не платят по своим счетам" и обещал обеспечить безопасность стран Балтии лишь в том случае, "если они полностью выполнят свои обязательства".

По словам Керсти Кальюлайд, Эстония — одна из немногих стран, которая неизменно и в полном объеме выполняет нормативы Североатлантического альянса по оборонным расходам, а эстонские военные наравне со всеми остальными участвуют в международных операциях НАТО, в том числе в Афганистане и Ираке.

"Мы считаем себя не потребителями безопасности, а равноправными союзниками. И это убеждает меня в том, что бояться нам нет никакой нужды. Мы не боимся", — заявила президент Кальюлайд (изначально "лишь потребителями безопасности" назвал страны Балтии в 2004 году тогдашний министр обороны России Сергей Иванов, когда Литву, Латвию и Эстонию приняли в НАТО — примечание Би-би-си).

"Однако если Трамп и Путин заключат сделку, не посоветовавшись с нами, это будут очень плохие новости", — добавила она.

"Токсичный российский коктейль"

Daily Telegraph, в свою очередь, публикует статью министра иностранных дел Латвии Эдгара Ринкевича под заголовком "Латвия не капитулирует перед российскими угрозами".

"Моя страна находится на передовой нового конфликта, который несет угрозу всем странам Запада, в том числе Британии", — пишет Ринкевич.

"Америка совершенно права, ожидая от европейских партнеров больших усилий, и мы готовы ответить на это. Мы в ускоренном порядке увеличиваем наши оборонные расходы, чтобы к 2018 году они достигли установленного НАТО норматива в 2% ВВП", — информирует латвийский министр иностранных дел.

По словам Ринкевича, в наши дни не существует такого отдельного понятия, как "балтийская безопасность".

"Токсичный российский коктейль, состоящий из кибератак, диверсий, пропаганды, экономического давления и военного устрашения представляет собой угрозу всем странам-членам НАТО", — отмечает министр.

"Мы не просто потребители безопасности, мы также вносим вклад в общее дело", — вторит Эдгар Ринкевич президенту Эстонии в своей статье в Daily Telegraph.