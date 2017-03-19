Пресса Британии: российские ловушки для солдат НАТО в Эстонии

"Войска столкнулись с новым врагом — кремлевскими фейковыми новостями" — статьей под таким заголовком отреагировала Sunday Times на новость о прибытии в минувшую пятницу в Эстонию 120 британских солдат в качестве первого подразделения объединенной оперативной группы войск НАТО, которая создается в балтийских странах и Польше.

"Москва начала пропагандистскую кампанию с тем, чтобы распространять фейковые новости для дискредитации британских солдат, прибывших в Эстонию в эти выходные", — пишет из Эстонии корреспондент газеты по вопросам обороны Марк Хукам со ссылкой на спецслужбы страны, зарегистрировавшие несколько очевидных попыток распространить в интернете пропагандистские материалы подобного характера.

Всего в Эстонии на бывшей советской базе Тапа в 90 км от границы с Россией будут размещены 800 британских солдат из 5-го батальона The Rifles и Королевского гусарского полка, оснащенные БМП Warrior, танками Challenger 2, самоходными гаубицами AS90 и беспилотными самолетами-разведчиками.

Безалкогольная миссия

Однако военные чины опасаются другой угрозы и уже отдали распоряжение своим подчиненные сотрудничать с экспертами по кибер-безопасности, чтобы выявлять и опровергать фейковые новости.

Но и это еще не все: Sunday Times сообщает, что сотрудники спецслужб предупредили военных о том, что им надо опасаться сексуальных "подстав" в питейных заведениях или "русских провокаторов", которые могут вовлекать британских солдат в драки, а потом выкладывать заснятые видео в интернет.

Предположительно, как пишет газета, пропагандистская кампания Москвы началась еще в ноябре 2016 года, когда одна женщина поместила на "Фейсбуке" пост о том, что в приемной одной из эстонских больниц разгорелся скандал: группа британских военных якобы отказалась уступить место пожилой женщине. Эту историю подхватили "российские пропагандистские источники", а потом перепечатало русское издание эстонского таблоида.

Однако, как указал корреспонденту Sunday Times источник в эстонских спецслужбах, этого не могло быть: "В то время здесь не было британских солдат, но это совершенно для них типично: они пытаются сформировать мнение, что силы НАТО — это оккупанты, это такая жестокая солдатня, которая плохо обращается с местным населением".

В попытке представить позитивный имидж, как пишет Sunday Times, британские солдаты собираются устраивать спортивные состязания с местными командами и посещать школы, в частности в тех местах, где проживает много русских.

Солдатам будет разрешено уходить в увольнительные и даже ездить в Таллин, но только небольшими группами. При этом им запрещено будет посещать ночные клубы со стриптизом и прочие увеселительные заведения.

Солдатам также не рекомендовано брать с собой SIM-карты для своих мобильных телефонов и других электронных гаджетов, чтобы они не подверглись нападению хакеров.

В интервью газете командующий британскими войсками в Эстонии полковник Джайлз Харрис сказал, что правила будут довольно жесткие — с запретом на алкогольные напитки.

По словам полковника, размещение натовского контингента имеет целью "исключить какие бы то ни было сомнения" в том, что НАТО защитит Эстонию и ее соседей.

"Это миссия поддержки и сдерживания", — сказал полковник.

К британским солдатам вскоре присоединятся еще 400 французских и датских солдат, а еще три подразделения НАТО будут размещены в Литве, Латвии и Польше.

Не нацелено на Россию?

Эту же тему развивает и Sunday Telegraph, указывая, что размещение первой группы британских войск в Эстонии произошло в тот момент, когда глава Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Бруно Каль в интервью газете Der Spiegel заявил следующее: "Россия удвоила боевую мощь на своих западных границах, что не может расцениваться [просто] как оборона против Запада".

В прошлом году, напоминает издание, Россия создала две новые дивизии в Западном военном округе, а также разместила в Калининграде мобильный оперативно-тактический комплекс "Искандер".

Анализируя размещение первого подразделения войск НАТО в Эстонии, обозреватель газеты Роланд Олифант отмечает, что правительства прибалтийских стран и Польши в последние годы усиленно лоббировали именно такое развитие событий — с тех пор, как три года назад российские войска оказались в Крыму и на востоке Украины.

"Тем не менее в случае настоящей войны с Россией, они [подразделения НАТО] долго не продержатся. Российский генштаб разместил десятки тысяч своих солдат в Западном военном округе. Слава Богу, никто не ожидает, что это случится. Во всяком случае во всеуслышание серьезные российские военные эксперты высмеивают мысль о том, что Москва может захватить часть Балтии", — пишет Олифант, отмечая при этом, что факторов, приведших к аннексии Крыма, по словам этих неназываемых экспертов, в этом случае "просто не существует в природе".

Однако за всем этим кроется, по мнению журналиста, более фундаментальная причина.

Репутация НАТО зиждется на принципе коллективной защиты: нападение на одного члена альянса — это нападение на всех членов. На бумаге, размышляет Олифант, это дает даже самым немногочисленным странам-членам железобетонное чувство безопасности, однако, если не считать событий 11 сентября 2001 года, на деле этот принцип никогда не подвергался испытанию.

"И на самом деле никто не знает, что могло бы произойти, если бы российский парашютно-десантный батальон оккупировал часть Куршской косы", — размышляет Олифант.

Захочет ли Дональд Трамп, назвавший альянс устарелым, рисковать Третьей мировой войной, чтобы защитить кусок песка и леса на Балтийском побережье?

Захотят ли немцы, уже хлебнувшие за свою историю, посылать свои войска, чтобы снова воевать с Россией?

А как британские налогоплательщики, только что проголосовавшие за выход из Европы, отреагируют на возможность еще одной разрушительной войны на европейском континенте?

Но отказ реагировать уничтожит репутацию НАТО и фактически будет означать конец роли гаранта европейской безопасности — что является долгосрочной целью российской внешней политики, пишет Олифант.

Так что в каком-то смысле нынешнее размещение войск в Прибалтике не столько нацелено на Россию, сколько на сам альянс, который в нынешнее время растущего изоляционизма заявляет сам себе, что еще не готов перестать бороться с призраком, — заключает обозреватель Sunday Telegraph.

НАТО в Прибалтике в цифрах (как их приводит Sunday Telegraph):

4 000 солдат НАТО принимают участие в "усиленном передовом базировании"

800 британских солдат будут размещены в на эстонской базе в Тапе

150 британских солдат будут размещены в Польше

300 БМП Warrior, танки Challenger 2, самоходные гаубицы AS90

2 года продлится "усиленное передовое базирование"

5 750 эстонских солдат сухопутных войск также принимают участие

18 000 волонтеров из Лиги защиты Эстонии примкнут к силам НАТО

2 российские дивизии размещены в Западном военном округе