Преследования со стороны начальника вынудили женщину бросить диссертацию и работу

Мария (имя изменено — прим.ред.) поступила в докторантуру Тартуского университета (ТУ) в 2006 году. Ей было 25 и она была полна энтузиазма, так как занималась любимым делом. Ее руководителем стал старший научный сотрудник института при ТУ, единственный в стране профессионал в этой области, который своей успешной научной деятельностью приносил учреждению солидное дополнительное финансирование, пишет Eesti Päevaleht.

”Было очень интересно”, — вспоминает Мария самое начало докторантуры.

Шквал признаний и угроз

В 2008 году руководитель стал предпринимать попытки сблизиться с Марией. ”Когда он сказал, что я — любовь всей его жизни, я испытала шок”, — рассказывает женщина, которая не могла предположить такого развития событий хотя бы потому, что руководитель был женат. Первые попытки были скрыты от посторонних глаз и предпринимались в командировках и на различных мероприятиях. Однажды во время командировки мужчина проник через балкон в номер Марии и отказался уходить. Женщине пришлось провести ночь в номере другого докторанта.

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Тем не менее, между Марией и ее руководителем завязались отношения сексуального характера. Чувства мужчины выливались в нескончаемый поток смсок, электронных писем и сообщений в Skype, в которых удивительным образом переплетались межу собой признания в любви, оскорбления и угрозы. В период, когда они ладили между собой, руководитель хвалил Марию за успехи, но когда она в очередной раз пресекала попытки сближения, начинал ставить под сомнение ее академические способности и угрожать скорым концом ее научной карьеры.

”Я находилась в замешательстве и не могла понять, домогательство ли это”, — говорит Мария. Они ничего не предпринимала, а когда сдавали нервы, оскорбляла руководителя в ответ. Напряжение росло и сказалось также на здоровье женщины. В 2010 году она взяла академический отпуск и через год вернулась. Ситуация повторилась. ”Мне было стыдно. Я боялась об этом говорить. Отказаться от диссертации было тоже сложно, так как многое было уже сделано”, — говорит женщина.

70 звонков в сутки: расстаться оказалось непросто

В 2013 году Мария по предложению руководителя поступила в ТУ на работу и стала научным сотрудником. Он же стал ее начальником. В ноябре 2013 года женщина решила положить конец их интимным отношениям, но это оказалось намного сложнее, чем можно было предположить.

Мужчина забрасывал Марию сообщениями с угрозами, шантажировал закрытием проектов и увольнением, всячески оскорблял, а потом просил прощения и признавался в любви. На просьбы подчиненной оставить ее в покое не реагировал.

Neli ekraanitäit sõnumeid. Need saatis juhendaja Mariale ühe päeva pärastlõunast kuni hilise õhtutunnini.

Tõmmis

В декабре 2013 года Мария обратилась со своей проблемой в отдел ТУ по работе с персоналом. Там ей посоветовали обратиться к психологу, что она и сделала. Но все ограничилось одним визитом.

”Если ты кому-то об этом расскажешь, я обвиню тебя в шантаже и вымогательстве грантов. Будет уголовное дело”, — говорил мужчина и угрожал наложить на себя руки, если женщина обвинит его в сексуальных домогательствах.

Кроме сообщений и писем мужчина по несколько десятков раз в день звонил Марии. Рекордом стали 70 звонков за сутки.

”Танго в одиночку не танцуют”

Через знакомых история Марии дошла до адвоката, который помог ей в общении с отделом по персоналу. После вмешательства адвоката отдел связался с начальством мужчины — директором института при ТУ — и сообщил, что происходящее можно расценивать как домогательство на рабочем месте и что работник просит университет вмешаться и восстановить ”трудовой мир”, чтобы можно было спокойно закончить докторскую.

3 июня 2014 года в университете состоялось обсуждение возникшей ситуации, что оказалось для желавшей сохранить конфиденциальность Марии неожиданностью. Директор института отметил, что в сложившейся ситуации виноваты оба, так как ”танго танцуют вдвоем”. По его словам, у Марии было три пути решения проблемы: продолжить обучение в докторантуре и работу под началом своего руководителя при надзоре со стороны опорного лица, написать заявление об уходе по собственному желанию или ”наказать” университет и ”обидчика” судебным разбирательством. В последнем случае Марии следовало считаться с тем, что в этой области и в этом институте докторскую она никогда не защитит.

Лавина сообщений и звонков со стороны поклонника не прекращалась. Поскольку выполнение трудового договора и продолжение обучения в докторантуре под руководством этого человека стало невозможным, Мария расторгла договор по причине сексуального домогательства, ненадлежащего обращения и дискриминации со стороны работодателя, а также по причине того, что дальнейшая работа поставила бы под угрозу ее жизнь, здоровье и доброе имя. Основанием для расторжения договора послужило нарушение работодателем трех законов: Закона о трудовом договоре, Закона о гендерном равноправии и Закона о равном обращении.

Представитель университета сказал, что руководитель Марии дал устные разъяснения и получил предупреждение, а университет сделал из этой истории свои выводы. Мария так и не закончила свою диссертацию, над которой трудилась восемь лет, также ей пришлось искать новую работу.

После того, как она ушла, ее бывшего руководителя повысили до профессора.

”Близкие отношения не освобождают от ответственности”

Для оценки ситуации женщина обратилась к уполномоченному по равноправию. В то время это была Мари-Лийз Сеппер. ”Если между работодателем и работником на обоюдному согласию были близкие отношения, то это не освобождает стороны от ответственности друг перед другом относительно дискриминации в трудовых отношениях”, — отметила Сеппер. По ее оценке, речь идет о сексуальном домогательстве, и это запрещено. Сеппер решила финансировать обращение Марии в суд, и в январе 2016 года был подан проект иска против университета и бывшего руководителя женщины.

В марте в результате переговоров было заключено соглашение, согласно которому Мария отказалась от требований к университету. Руководство университета пообещало составить для своих работников и учащихся подробную инструкцию относительно того, как действовать в подобных ситуациях.

Мария при помощи адвоката подала на профессора сообщение о преступлении в прокуратуру по факту нарушения равноправия (§ 152 Пенитенциарного кодекса). Предположительно, это первый случай возбуждения уголовного дела на основании данной статьи. По данным прокуратуры, мужчине уже предъявлено подозрение.

Как сообщил пресс-секретарь ТУ Иллари Ляэн, профессор в свою очередь подал на Марию заявление по факту поступления угроз с ее стороны. По данным издания, производство идет, но подозрения женщине еще не предъявлено.

”Убью и пикнуть не успеешь”

Разъяснения самого руководителя, данные изданию, являются довольно противоречивыми и путанными. ”Мы с Марией действительно очень сильно и беззаветно любили друг друга. Верю, что это было взаимно. Но планам о женитьбе и детях не суждено было сбыться, так как ввиду несоответствия характеров у нас возникали ссоры. Мы оба страстные люди, и в ходе ссор мы оба говорили много некрасивых вещей, о чем, надеюсь, сейчас оба очень сожалеем”, — написал профессор, а уже в следующем абзаце обвинил женщину в том, что она разрушила его жизнь и семью, и даже жизни своих бывших коллег.

”Реакция Марии, когда она, наконец, поняла, что у нас нет будущего, была болезненной. Посыпались угрозы и провокации. Я по глупости стал ей вторить, так как нервы были на пределе”, — поведал профессор.

Мужчина сказал, что Мария выпрашивала у него авторство диссертации, собирала компромат, чтобы передать жене. По его словам, любовница притесняла его и не давала спокойно работать. К примеру, в 2012 году она написала ему: ”Иди лечись, ненормальный!!!”, ”Ты можешь чувствовать, что хочешь, мне все равно, но со мной ты будешь тихим, хорошим и скромным!!! Иначе я убью тебя, и ты даже пикнуть не успеешь”.

Мужчина высказался против выхода статьи. ”Неужели из-за этой любви меня нужно полностью уничтожить? Наверное, это была совершенная любовь, которая не подходит для этого несовершенного мира”, — написал он, а после стал забрасывать журналиста письмами с угрозами и обещаниями обратиться со своими материалами против Марии в другие издания.