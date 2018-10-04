Премию защитников животных получил Раймонд Кальюлайд



Вручение премии произошло в форме неожиданного визита в районную управу руководителя Varjupaikade MTÜ Трийну Прикс и питомцев Таллиннского приюта Нуудли и Дейзи. Вместе со словами благодарности лауреату премии был передан дружеский шарж работы художницы Кристи Марков.

”Я воспринимаю это как благодарность всем добровольцам, которые приняли участие в нашей летней кампании „Будь другом!”. Меня радует, что люди стали активнее помогать хвостатым беспризорникам и поддерживать работу приютов для животных. Вручение премии стало для меня большим сюрпризом. Спасибо за высокую оценку нашей работы в Пыхья-Таллинне”, — сказал Раймонд Кальюлайд.

По словам заведующей Таллиннским приютом для животных Эве Тобиас, Кальюлайд получил премию за благотворительную кампанию „Будь другом”, которую провел Круглый стол молодежи Пыхья-Таллинна. Раймонд Кальюлайд был инициатором этой кампании и сам участвовал в сборе средств в качестве добровольца.

”В ходе продолжавшейся в течение всего лета кампании было собрано более 6300 евро, которые были переданы Таллиннскому приюту для животных. Это деньги приют сможет потратить на уход и лечение своих питомцев”, — отметила Эве Тобиаc.