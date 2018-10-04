04.10.2018, 16:21

Премию защитников животных получил Раймонд Кальюлайд

 (5)
rus.delfi.ee
EST 33
Премию защитников животных получил Раймонд Кальюлайд
Foto: Varjupaikade MTÜ

Премия Эльмо, вручаемая в День защиты животных, досталась в этом году старейшине Пыхья-Таллинна Раймонду Кальюлайду. Премию ежегодно вручает управляющее сетью приютов для бездомных животных некоммерческое объединение Varjupaikade MTÜ за вклад, внесенный должностным лицом в дело защиты животных.


Вручение премии произошло в форме неожиданного визита в районную управу руководителя Varjupaikade MTÜ Трийну Прикс и питомцев Таллиннского приюта Нуудли и Дейзи. Вместе со словами благодарности лауреату премии был передан дружеский шарж работы художницы Кристи Марков.

”Я воспринимаю это как благодарность всем добровольцам, которые приняли участие в нашей летней кампании „Будь другом!”. Меня радует, что люди стали активнее помогать хвостатым беспризорникам и поддерживать работу приютов для животных. Вручение премии стало для меня большим сюрпризом. Спасибо за высокую оценку нашей работы в Пыхья-Таллинне”, — сказал Раймонд Кальюлайд.

По словам заведующей Таллиннским приютом для животных Эве Тобиас, Кальюлайд получил премию за благотворительную кампанию „Будь другом”, которую провел Круглый стол молодежи Пыхья-Таллинна. Раймонд Кальюлайд был инициатором этой кампании и сам участвовал в сборе средств в качестве добровольца.

”В ходе продолжавшейся в течение всего лета кампании было собрано более 6300 евро, которые были переданы Таллиннскому приюту для животных. Это деньги приют сможет потратить на уход и лечение своих питомцев”, — отметила Эве Тобиаc.

Свом названием премия Эльмо обязана нашумевшей истории со спасением двадцати четырех брошенных собак, найденных в 2012 году на территории Валгаской тюрьмы. Одного из псов звали Эльмо и первым лауреатом премии его имени стала заведующая Ветеринарного центра Валгамаа Урве Лайдвеэ, внесшая решающий вклад в спасение животных.

В семи находящихся в разных городах приютах для животных, которыми управляет Varjupaikade MTÜ, в данный момент содержатся около 70 собак и более 700 кошек, ждущих новых хозяев. В течение года помощь была оказана 800 собакам и 3000 кошекам. Более подробную информацию можно получить на сайте приютов для животных: www.varjupaik.ee.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ



Продавец, годами торгующий вместо нормальных автомобилей ”корытами”, безнаказанно продолжает свою деятельность

04.10.2018
В прошлом году Алан вместе с женой приобрели автомобиль Mazda MPV 2004 года за 1300 евро. Продавцом была фирма, действующая под именем Autojärelmaks24 и расположившаяся по адресу Пунане, 6а в Таллинне, пишет Eesti Päevaleht.
Подробнее



Ходорковский: Путин будет раскачивать ситуацию в Балтии

04.10.2018
Путин будет эскалировать конфликты в странах Балтии с помощью маргинальных сил, считает российский оппозиционер Михаил Ходорковский. Он был особым гостем Рижской конференции-2018 в прошлую пятницу 28 сентября, и дал интервью латвийскому журналу Ir.
Подробнее

"Обидно, что доверяли нашего пуделька таким горе-специалистам!" Жительница Кохтла-Ярве винит ветеринаров в смерти своей собаки

04.10.2018
В редакцию Delfi обратилась Светлана, у которой случилось большое горе: умерла ее любимая собака Соня. В смерти животного женщина винит кохтла-ярвескую ветеринарную клинику VetDok. Однако заведующая клиники Елена Лебедева своей вины в гибели собаки не видит.
Подробнее

-15% Meeste käekell Police CONTACT PL.14537JSU/02A
189,- €
160,65 €
-40% Esprit Naiste käekell ES107212003
113,40 €
68,04 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106712004
215,10 €
129,06 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100038
169,- €
-40% Esprit Naiste käekell ES107012002
113,40 €
68,04 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106172003
117,- €
70,20 €

Центристы и соцдемы выступили против инициативы "Отечества" об изменении пенсионной системы

04.10.2018
Председатель правящей партии "Отечество" Хелир-Валдор Сеэдер предлагает сделать вторую ступень пенсионного страхования добровольной, а впоследствии и совсем отказаться от нее. Коалиционные партнеры не поддерживают инициативу отечественников, предпочитая действующую пенсионную систему, передает rus.err.ee.
Подробнее


ФОТО И ВИДЕО | Стала известна дата открытия торгового центра T1 Mall of Tallinn

04.10.2018
Долгожданное открытие торгового центра состоится 8 ноября. T1 Mall of Tallinn готовит для жителей и гостей столицы около 60 новых торговых марок, концепций питания или полностью новые сферы деятельности, сообщает портал “Вечерка” со ссылкой на ERR.
Подробнее

ФОТО | Поможем найти человека! Семья заблудившегося в лесу Ивана Федоровича просит помочь

04.10.2018
Уважаемые читатели Delfi. В нашу редакцию поступило письмо от родственников пожилого человека, которого уже почти неделю ищут в лесу в Ида-Вирумаа. Мы также просим вас распространить это сообщение в соцсетях, чтобы те, кто имеет возможнсоть помочь, присоединились к поискам.
Подробнее

"Вы после распада СССР построили что-то?!": 66-летний житель Ульяновска о ворах во власти и лжи по ТВ

04.10.2018
У всех есть свое представление о жителях российской глубинки. Особенно мы можем догадываться о политических пристрастиях нестоличных граждан. Но после разговора с Вячеславом Юманкиным, понимаешь, что стереотипам свойственно рушиться.
Подробнее