Премию защитников животных получил Раймонд Кальюлайд

Премия Эльмо, вручаемая в День защиты животных, досталась в этом году старейшине Пыхья-Таллинна Раймонду Кальюлайду. Премию ежегодно вручает управляющее сетью приютов для бездомных животных некоммерческое объединение Varjupaikade MTÜ за вклад, внесенный должностным лицом в дело защиты животных.
Вручение премии произошло в форме неожиданного визита в районную управу руководителя Varjupaikade MTÜ Трийну Прикс и питомцев Таллиннского приюта Нуудли и Дейзи. Вместе со словами благодарности лауреату премии был передан дружеский шарж работы художницы Кристи Марков.
”Я воспринимаю это как благодарность всем добровольцам, которые приняли участие в нашей летней кампании „Будь другом!”. Меня радует, что люди стали активнее помогать хвостатым беспризорникам и поддерживать работу приютов для животных. Вручение премии стало для меня большим сюрпризом. Спасибо за высокую оценку нашей работы в Пыхья-Таллинне”, — сказал Раймонд Кальюлайд.
По словам заведующей Таллиннским приютом для животных Эве Тобиас, Кальюлайд получил премию за благотворительную кампанию „Будь другом”, которую провел Круглый стол молодежи Пыхья-Таллинна. Раймонд Кальюлайд был инициатором этой кампании и сам участвовал в сборе средств в качестве добровольца.
”В ходе продолжавшейся в течение всего лета кампании было собрано более 6300 евро, которые были переданы Таллиннскому приюту для животных. Это деньги приют сможет потратить на уход и лечение своих питомцев”, — отметила Эве Тобиаc.
Свом названием премия Эльмо обязана нашумевшей истории со спасением двадцати четырех брошенных собак, найденных в 2012 году на территории Валгаской тюрьмы. Одного из псов звали Эльмо и первым лауреатом премии его имени стала заведующая Ветеринарного центра Валгамаа Урве Лайдвеэ, внесшая решающий вклад в спасение животных.
В семи находящихся в разных городах приютах для животных, которыми управляет Varjupaikade MTÜ, в данный момент содержатся около 70 собак и более 700 кошек, ждущих новых хозяев. В течение года помощь была оказана 800 собакам и 3000 кошекам. Более подробную информацию можно получить на сайте приютов для животных: www.varjupaik.ee.