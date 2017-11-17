Премии: определены наиболее выдающиеся специалисты в сфере интеграции в Эстонии

16 ноября были объявлены лауреаты премий Фонда интеграции за развитие сферы интеграции за 2017 год. Всего было присуждено три премии по 1000 евро каждая, и одна не денежная премия прибалтийских стран за интеграцию. Цель данных премий заключается в признании новаторского подхода в области привлечения людей различных национальностей к сотрудничеству, сообщает Фонд интеграции.

Премии за ознакомление общественности Эстонии с культурой проживающих в Эстонии национальных меньшинств удостоилась Наталья Ермаков. Наталья, являющаяся руководителем эстонско-мордовского общества, внесла большой вклад в дело ознакомления с обычаями, музыкой и танцами местных национальных меньшинств: армян, башкир, бурятов, эрзя, кабардинцев, казахов, марийцев, мокшан, чувашей, удмуртов, украинцев, белорусов, русских и других.

За способствование сотрудничеству между эстонцами и жителями Эстонии, для которых эстонский язык не является родным, с целью укрепления контактов между общинами премию получило некоммерческое объединение Ehtical Links / Тартуский международный дом, удостоившийся признания за эффективное привлечение волонтеров — студентов, преподавателей, недостаточно знающих эстонский язык новых иммигрантов, детей, взрослых и пенсионеров. По инициативе НКО были организованы вечера, знакомящие с культурой Эстонии и других стран, а также посвященные местной общине, проводились совместные приготовления пищи, спортивные мероприятия, языковые кафе.

За формирование способствующих интеграции установок с помощью медийных проектов и инициатив лидеров общественного мнения премии удостоилась переводчица эстонской литературы Вера Прохорова. Благодаря выразительному языку ее переводов русскоязычный читатель, как в Эстонии, так и в России имеет возможность читать произведения эстонских авторов; таким образом, эстонская культура становится ближе и понятнее людям, для которых родным является русский язык . Среди последних переведенных ею книг числятся ”16 загадочных женщин” Тоомаса Винта, книги для детей Маркуса Саксатамма, ”Луи Вутон” Армина Кыомяги, ”Человек и тыква” Юри Колька.

В этом году впервые была присуждена интеграционная премия прибалтийских стран, которой удостоился театр-студия ”Йорик” из Латвии. Театр-студия, постановки которой побуждают к преодолению стереотипов, являются хорошим примером того, как можно объединить различные целевые группы. В театре-студии наряду с актерами играют также любительские коллективы национальных меньшинств, дети и молодежь различных национальностей от 10 лет до 21 года.

На конкурс было подано 24 ходатайства. На этот раз к оценке были привлечены международные эксперты, участвующие в организованной Фондом интеграции международной интеграционной конференции, которая пройдет в Таллинне с 16 по 17 ноября 2017 года.

Фонд интеграции присуждает премии за развитие сферы интеграции начиная с 1999 года. Премии финансируются из средств Министерства культуры.