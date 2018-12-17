17.12.2018, 17:20

Премьеры страны Балтии призвали Россию освободить задержанных украинских моряков

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rus.delfi.ee
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Jüri Ratas
Jüri RatasFoto: Ilmar Saabas

Премьер-министр Юри Ратас обсудил сегодня в Вильнюсе в ходе встречи со своими коллегами из Литвы и Латвии Саулюсом Сквернялисом и Марисом Кучинскисом вопросы обороны и безопасности, развитие Rail Baltic, общие приоритеты в контексте бюджета ЕС на 2021-2027 год, ситуацию в Украине, вопрос перевода часов и другие важные для балтийского сотрудничества темы.

В своем совместном заявлении премьер-министры подчеркнули, что следующий долгосрочный бюджет Европейского союза должен отвечать целям развития ЕС и, несмотря на выход Великобритании, его объем должен быть не меньше, чем у бюджета нынешнего периода. Ратас отметил, что в дискуссиях вокруг бюджета даже позиции стран со схожими взглядами могут во многом различаться. Тем важнее тесное сотрудничество Балтийских стран.

”В сфере особого интереса Балтийских стран — более быстрое выравнивание уровня прямых сельскохозяйственных дотаций. Этого же требовали на прошлой неделе на улицах Брюсселя и наши сельхозпроизводители. Вместе мы выступаем и за то, чтобы уменьшение объемов средств политики сплочения происходило более плавно, чтобы у нас и дальше сохранялась возможность достаточно инвестировать в развитие общества и цифровой инфраструктуры, рост производительности труда и улучшение сообщения стран Балтии с остальной Европой”, — сказал Ратас. Вместе с тем, по его словам, для достижения оптимального результата необходимо сохранять реалистичный взгляд на переговоры. ”В конце концов все должны будут соглашаться на компромиссы. Очень важно не завышать планку насколько, что наши ожидания невозможно будет выполнить”, — подчеркнул премьер-министр.

Руководители правительств трех стран обсудили также претворение в жизнь проекта Rail Baltic и подчеркнули, что важно обеспечить его эффективное финансирование из Фонда соединения Европы (Connecting Europe Facility) и в следующей бюджетной перспективе. ”Мы должны стараться ускорить развитие проекта, чтобы успеть использовать уже выделенные средства, быть успешными в дополнительных раундах ходатайствования еще до 2021 года, а также в следующем бюджетном периоде”, — сказал Ратас и добавил, что первый крупный договор о строительстве Эстонии заключит, вероятно, уже в начале 2021 года.

В ходе обсуждения вопросов безопасности премьер-министры подтвердили свою приверженность трансатлантическому сотрудничеству и подчеркнули необходимость улучшить способность НАТО быстро наращивать свое региональное присутствие в случае кризиса. На встрече подчеркивалась важность сотрудничества в области кибербезопасности и была достигнута договоренность активизировать совместные усилия по борьбе с дезинформацией и повышению медиа-грамотности населения, что позволит повысить и уровень сопротивляемости общества современным угрозам. ”Координация действий в области кибербезопасности сделает нас еще более привлекательным партнером для наших союзников и укрепит способность к сопротивлению каждой из стран”, — сказал Ратас. ”Необходимо продолжать способствовать распространению понимания того, что международное право распространяется и на киберпространство”, — добавил он.

В совместном заявлении премьер-министры Эстонии, Литвы и Латвии решительно осудили российскую агрессию против украинских кораблей в Азовском море, призвали Россию немедленно освободить украинских моряков и корабли и подчеркнули, что международное сообщество должно использовать все средства, чтобы противостоять грубому нарушению международного права, в том числе дополнительные санкции.

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Премьер-министры поддержали идею отказаться от перевода часов в Европейском союзе и договорились координировать свои усилия и продолжать консультации, чтобы Эстония, Латвия, Литва и Финляндия остались в одном часовом поясе.

Совет премьер-министров является высшим органом Балтийского совета министров. Балтийский совет министров был создан в 1994 году, чтобы обеспечить преемственность межправительственного сотрудничества Литвы, Латвии и Эстонии. Решения в совете выносятся на основе консенсуса и являются обязательными к исполнению для трех стран. В 2019 году руководить балтийским сотрудничеством будет Латвия.

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