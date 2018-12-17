Премьеры страны Балтии призвали Россию освободить задержанных украинских моряков

Руководители правительств трех стран обсудили также претворение в жизнь проекта Rail Baltic и подчеркнули, что важно обеспечить его эффективное финансирование из Фонда соединения Европы (Connecting Europe Facility) и в следующей бюджетной перспективе. ”Мы должны стараться ускорить развитие проекта, чтобы успеть использовать уже выделенные средства, быть успешными в дополнительных раундах ходатайствования еще до 2021 года, а также в следующем бюджетном периоде”, — сказал Ратас и добавил, что первый крупный договор о строительстве Эстонии заключит, вероятно, уже в начале 2021 года.

В ходе обсуждения вопросов безопасности премьер-министры подтвердили свою приверженность трансатлантическому сотрудничеству и подчеркнули необходимость улучшить способность НАТО быстро наращивать свое региональное присутствие в случае кризиса. На встрече подчеркивалась важность сотрудничества в области кибербезопасности и была достигнута договоренность активизировать совместные усилия по борьбе с дезинформацией и повышению медиа-грамотности населения, что позволит повысить и уровень сопротивляемости общества современным угрозам. ”Координация действий в области кибербезопасности сделает нас еще более привлекательным партнером для наших союзников и укрепит способность к сопротивлению каждой из стран”, — сказал Ратас. ”Необходимо продолжать способствовать распространению понимания того, что международное право распространяется и на киберпространство”, — добавил он.

В совместном заявлении премьер-министры Эстонии, Литвы и Латвии решительно осудили российскую агрессию против украинских кораблей в Азовском море, призвали Россию немедленно освободить украинских моряков и корабли и подчеркнули, что международное сообщество должно использовать все средства, чтобы противостоять грубому нарушению международного права, в том числе дополнительные санкции.

Премьер-министры поддержали идею отказаться от перевода часов в Европейском союзе и договорились координировать свои усилия и продолжать консультации, чтобы Эстония, Латвия, Литва и Финляндия остались в одном часовом поясе.

Совет премьер-министров является высшим органом Балтийского совета министров. Балтийский совет министров был создан в 1994 году, чтобы обеспечить преемственность межправительственного сотрудничества Литвы, Латвии и Эстонии. Решения в совете выносятся на основе консенсуса и являются обязательными к исполнению для трех стран. В 2019 году руководить балтийским сотрудничеством будет Латвия.