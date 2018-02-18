Премьер-министры Ратас и Левен: мы должны уделять больше внимания кибербезопасности

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас и его шведский коллега Стефан Левен подтвердили на сегодняшней встрече, что как в Эстонии, так и в Швеции, а также на уровне регионального сотрудничества необходимо уделять больше внимания кибербезопасности.

По словам Ратаса, сотрудничество Эстонии и Швеции в области безопасности и киберзащиты является тесным и плодотворным, Швеция вносит свой вклад как в работу Балтийского колледжа обороны, так и в деятельность центра кибербезопасности НАТО, сообщает Коммуникационное бюро правительства. ”Я вижу еще лучшие возможности для сотрудничества, например, в сфере обмена информацией и специалистами, борьбы с гибридными угрозами и укреплении сопротивляемости общества внешним угрозам”, — сказал эстонский премьер-министр.

Эстония заинтересована в развитии углубленного сотрудничества со Швецией, например, в цифровой сфере. ”Эстонские и финские платформы обмена данными X-road теперь технически объединены, и Швеция тоже могла бы принять участие в этом сотрудничестве. С лета этого года в эстонских аптеках будут действовать финские цифровые рецепты, а с лета 2019 года получить лекарство по эстонскому электронному рецепту можно будет и в финских аптеках. Такая же система обмена данными могла бы существовать и со Швецией”, -сказал премьер-министр Ратас.

Главы правительств обсудили также региональное сотрудничество и отношения с Россией. Швеция возглавляет сейчас как Совет Северо-Балтийской восьмерки, так и Совет министров Северных стран, Совет стран Балтийского моря и Совет государств Баренцева моря. ”Я рад, что под руководством Швеции мы сосредоточились на вопросах региональной безопасности, а также глобальных вопросах, таких как радикальные течения и сотрудничество в рамках ООН”, — сказал Ратас.

Вчера вечером премьер-министр Ратас вместе с министром цифрового развития Швеции Петером Эрикссоном принял участие в гала-вечере, посвященном столетию Эстонской Республики в зале Стокгольмской Ратуши, в котором участвовали более тысячи эстонцев и друзей Эстонии. В Швеции живет примерно 10 000 эстонцев, в нескольких местах работают Эстонские дома — центры сохранения и развития эстонской культуры в Швеции. В Стокгольме есть эстонский детский сад и эстонская школа, в которой учится около 200 детей.

”Ровно через неделю Эстонии исполнится сто лет, — заявил Ратас, выступая на приеме. — Многие из присутствующих здесь сегодня хранили дух Эстонии в своих сердцах точно так же, как те, кто жил все это время в Эстонии. Все эти люди прилагали усилия к тому, чтобы мы могли отмечать каждую следующую знаменательную дату как самостоятельное государство. Все эстонцы, которые сегодня живут и работают вне нашей любимой Эстонии, конечно, хранят Родину в своем сердце. Знайте, что вас всегда ждут дома”.