Премьер-министры Эстонии и Польши обсудили безопасность и Rail Baltic

В понедельник премьер-министр Юри Ратас встретился с премьер-министром Польши Беатой Шидло. Главными темами встречи были двусторонние отношения Эстонии и Польши, безопасность, энергетические и транспортные вопросы, а также будущее Евросоюза, включая председательство Эстонии в ЕС.

Премьер-министр Ратас подчеркнул, что между Эстонией и Польшей сложились прекрасные отношения. Польша является для Эстонии важнейшим и крупнейшим внешнеторговым партнером в Центральной Европе, и сотрудничество в сфере экономики растет с каждым годом. В качестве примера укрепляющихся экономических связей премьер-министр Ратас привел сотрудничество авиакомпаний Nordica и LOT Polish Airlines, передает пресс-служба правительства.

В числе транспортных вопросов была затронута и тема Rail Baltic. ”Я убежден, что Rail Baltic создаст основы для будущего роста экономики во всем регионе, и мы приветствуем поддержку проекта со стороны Польши”, — сказал премьер-министр.

Говоря о вопросах обороны, премьер-министр Ратас сказал, что Эстония и Польша одинаково понимают изменившуюся ситуацию с безопасностью. ”Мы вместе укрепляем безопасность региона. Одним из примеров этого сотрудничества является совместное участие в учениях. Я хочу поблагодарить Польшу за активное участие в проходивших в Эстонии учениях и очень надеюсь встретиться с польскими солдатами во время начинающихся вскоре учений ”Весенний шторм”, — сказал Ратас.

Говоря о будущем Европы, премьер-министр подчеркнул необходимость единства и решимости Европейского союза. По словам премьер-министра, важно, чтобы Европейский союз двигался вперед в соответствии с согласованными в Братиславе и Риме планами и обещаниями.

Премьер-министр Ратас познакомил премьер-министра Шидло с приоритетами председательства Эстонии в Совете ЕС. ”Мы желаем внести свой вклад в развитие инновационной, безопасной, цифровой и вовлекающей Европы”, — сказал премьер-министр.