28.07.2018, 14:10

Премьер-министры Эстонии и Чехии хотят укрепить сотрудничество в области инфотехнологий

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rus.delfi.ee
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Vene keisri õukonna fotograafi Carl Oswald Bulla majamuuseumi avamine Iidel, Saaremaal
Vene keisri õukonna fotograafi Carl Oswald Bulla majamuuseumi avamine Iidel, SaaremaalFoto: Irina Mägi

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас встретился вчера в Зальцбурге с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем, с которым обсудил сотрудничество в цифровой сфере, а также с главой правительства Великобритании Терезой Мэй, на встрече с которой речь шла о Брексите и нашей общей безопасности.

Чешский премьер-министр Андрей Бабиш интересовался эстонским опытом в сфере ИКТ и электронного государственного управления и пригласил Юри Ратаса посетить в ноябре Прагу с тематическим визитом в сопровождении бизнес-делегации. ”Эстония с радостью готова поделиться опытом в области электронного государственного управления и успешных цифровых решений. Развитие цифрового общества и э-государства в любом случае оправдывает себя, поскольку инвестиции быстро окупаются за счет более эффективного государственного управления, экономического роста и удобства для людей”, — сказал Юри Ратас.

Премьер-министры Ратас и Бабиш договорились, что в ходе запланированного на ноябрь визита состоится также бизнес-семинар, который сфокусируется на развитии цифрового общества и электронного государства. ”Мы хотим свести предпринимателей и представителей публичного сектора Эстонии и Чехии, чтобы они могли поделиться опытом и найти новые возможности для сотрудничества”, — сказал Ратас.

Премьер-министры Эстонии и Чехии также обсудили проблемы миграции и проект бюджета Европейского союза на 2021-2027 год.

Вчера вечером премьер-министр Юри Ратас встретился также с главой правительства Великобритании Терезой Мэй, с которой обсудил состояние переговоров по Брекситу между Великобританией и Европейским союзом, а также вопросы безопасности. Ратас подчеркнул, что Эстонию и Великобританию и в будущем будут связывать хорошие и тесные партнерские отношения как в сфере экономики, так и безопасности и внешней политики.

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