Премьер-министр заступился за Сестера, которого Лиги назвал идиотом

”Я с грустью прочитал об очередной личной нападке Юргена Лиги на своего коллегу. Вульгарные высказывания в адрес министра наносят урон имиджу политиков, партий и самого Юргена Лиги”, — сказал премьер-министр Эстонии Юри Ратас, комментируя нелицеприятное высказывание Лиги в соцсетях.

По словам Ратаса, речь идет о незаслуженных и непозволительных нападках. ”Министр финансов Свен Сестер проделал очень серьезную и ответственную работу, как в Рийгикогу, так и в нескольких правительствах. Он показал профессионализм и командный дух при составлении государственной бюджетной стратегии, планировании финансов и в различного рода дискуссиях”, — отметил Ратас.

”К сожалению, данная нападка не первая, не вторая и даже не третья. Это уже сформировавшаяся модель поведения, которую, судя по всему, менять не собираются. Политические дебаты предполагают борьбу идей и аргументов, а не попытки невежливо и любыми средствами одержать верх над оппонентом. Я, безусловно, советую Юргену Лиги извиниться перед Свеном Сестером и вынести из этого урок”, — сказал глава правительства.

Напомним, что в четверг, критикуя политику бюджета, Юрген Лиги написал на своей странице в Facebook, что взаимосвязь между бюджетом и рождаемостью, о которой говорит Сестер, непонятна. ”Этот человек (Сестер — прим.ред.) — идиот. ”Если сегодня на 6 женщин рождается 9 детей, то в итоге на 6 детей будет 10 детей”, — привел Сестер еще один пример влияния бюджета”, — написал Лиги.

Лиги отметил, что правительство не справляется с данными обещаниями, а также нарушает закон о государственном бюджете и экономические законы. ”Они врут на тему оживления экономики. Рынок труда излишне напряжен, спрос растет быстро, скоро начнут поступать европейские средства, поэтому прожигание кредитов и резервов нанесет экономике лишь урон”, — уверен он.