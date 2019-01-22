22.01.2019, 17:55

Премьер-министр Юри Ратас участвует во Всемирном экономическом форуме в Давосе

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rus.delfi.ee
EST
Jüri Ratas 27.november
Jüri RatasFoto: Rauno Volmar

Премьер-министр Юри Ратас сегодня вечером отправляется в Швейцарию, где примет участие во Всемирном экономическом форуме, сообщает коммуникационное бюро правительства.

В центре внимания Всемирного экономического форума вопросы глобализации, возникшие в связи с четвертой промышленной революцией. Форум соберет в Давосе глав государств, светил академического мира, руководителей международных предприятий и представителей третьего сектора. В ситуации, когда экономический рост замедляется, конкуренция между государствами растет, технология развивается стремительными темпами и непредсказуемо, а проблемы экологии требуют все больше внимания, мировые лидеры будут обсуждать возможности развития сотрудничества между странами и регионами.

По словам премьер-министра Юри Ратаса, проблемы, стоящие перед государствами во всем мире, требуют таких решений, в которые внесут свою лепту все. ”Мы очень хорошо понимаем, уже благодаря своему размеру и опыту, что глобальные вопросы не принимают в расчет государственные границы. Кроме того, их возможные решения тоже зачастую таковы, что полученный опыт можно перенимать друг у друга, экономя как энергию, так и ресурсы. Поэтому я убежден, что очень важно участвовать в дискуссиях, в ходе которых обсуждаются касающиеся всех государств вопросы”, — отметил премьер-министр. ”Кроме того, мы сможем познакомить участников форума с цифровым развитием Эстонии и поделиться опытом э-государства, который для нас является будничным, но для большинства стран мира уникален”, — добавил Ратас.

В Давосе Ратас расскажет руководителям крупных корпораций, главам государств и правительств об опыте развития эстонского э-государства, цифровой идентичности и цифрового общества. Премьер-министр также примет участие в обсуждениях, которые касаются будущего Европы, состояния мировой экономики и сотрудничества Европейского союза и Африки. Ратас также встретится с представителями предприятий, инвестирующих в Эстонию, а также с возможными будущими инвесторами и партнерами.

Помимо прочего, Ратас планирует встретиться с руководителями Apple, Uber Technologies, Booking.com, Ericsson, Proteus Digital Health, Accenture, Paypal, Coca-Cola Company, Koç Holding AS и BenevolentAI. Также запланированы двусторонние встречи с президентами Колумбии, Коста-Рики, Парагвая и Уганды, а также с премьер-министром Новой Зеландии.

Премьер-министр Юри Ратас вернется в Эстонию в пятницу, 25 января, поздно вечером.

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