Премьер-министр Юри Ратас участвует во Всемирном экономическом форуме в Давосе

В центре внимания Всемирного экономического форума вопросы глобализации, возникшие в связи с четвертой промышленной революцией. Форум соберет в Давосе глав государств, светил академического мира, руководителей международных предприятий и представителей третьего сектора. В ситуации, когда экономический рост замедляется, конкуренция между государствами растет, технология развивается стремительными темпами и непредсказуемо, а проблемы экологии требуют все больше внимания, мировые лидеры будут обсуждать возможности развития сотрудничества между странами и регионами.

По словам премьер-министра Юри Ратаса, проблемы, стоящие перед государствами во всем мире, требуют таких решений, в которые внесут свою лепту все. ”Мы очень хорошо понимаем, уже благодаря своему размеру и опыту, что глобальные вопросы не принимают в расчет государственные границы. Кроме того, их возможные решения тоже зачастую таковы, что полученный опыт можно перенимать друг у друга, экономя как энергию, так и ресурсы. Поэтому я убежден, что очень важно участвовать в дискуссиях, в ходе которых обсуждаются касающиеся всех государств вопросы”, — отметил премьер-министр. ”Кроме того, мы сможем познакомить участников форума с цифровым развитием Эстонии и поделиться опытом э-государства, который для нас является будничным, но для большинства стран мира уникален”, — добавил Ратас.