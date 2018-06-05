Премьер-министр Юри Ратас: регион Балтийского моря мог бы стать образцом цифрового управления

Юри Ратас призвал государства Балтийского моря более активно сотрудничать в трансграничном обмене данными, чтобы совместно выйти на новый уровень электронного управления. ”Эстония и Финляндия уже успешно осуществляют трансграничное сотрудничество в области обмена данными. Возможности здесь бесконечны: начиная от налоговой информации и заканчивая обменом медицинскими данными”, — добавил он.

Затронув в своей речи следующий бюджетный план Европейского союза на 2021-2027 годы, Юри Ратас указал в качестве ключевых приоритетов для региона Балтийского моря транспорт и энергетику. ”Надеюсь, что проект Rail Baltic, который соединит Эстонию, Латвию и Литву с остальной Европой, будет завершен к 2026 году. Кроме того, мне бы хотелось, чтобы наши энергетические системы были как можно быстрее синхронизированы с Европой. Это крайне важные проекты не только с точки зрения скорости сообщения или экономики, но и для региональной безопасности, и они необходимы всей Европе”, — сказал Юри Ратас.

Сокращение средств в новом бюджетном периоде Европейского союза было довольно предсказуемым, поскольку Эстония стала более обеспеченным государством. При этом, по словам премьер-министра, Эстонию пока не устраивают нынешние предложения касательно финансирования политики выравнивания и сельскохозяйственной политики. ”Новая бюджетная программа должна в большей степени учитывать уровень развития в регионах. Однако и регионам следует проявить большую гибкость в вопросе о том, в каких отраслях финансовые ресурсы Европейского союза могли бы лучше всего решить основные проблемы развития. Не менее важно, чтобы продолжались трансграничные морские программы”, — сказал Юри Ратас.

В своей речи премьер-министр также подчеркнул необходимость активизировать усилия по уменьшению загрязнения Балтийского моря с его хрупкой экосистемой. ”Как показывают результаты недавней оценки состояния моря, ситуация не очень радостная. Нам необходимо прилагать больше усилий совместно со всеми прибрежными государствами, чтобы уменьшить экологическое воздействие сельского хозяйства, промышленности, морского транспорта, рыболовства и аквакультуры на Балтийское море”, — добавил премьер-министр Эстонии.

С 4 по 5 июня в Таллинне проходит IX ежегодный форум Стратегии Европейского союза для региона Балтийского моря. Основной темой форума является регион Балтийского моря после 2020 года. Помимо этого, на форуме обсуждается вклад стратегии в улучшение состояния экосистемы, а также возможности дальнейшего развития региона как глобального дигитального центра.