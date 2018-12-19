Премьер-министр выразил признание участвовавшим в операциях военнослужащим

Премьер-министр Юри Ратас выразил признание собравшимся в Доме Стенбока военнослужащим, участвовавшим в международных военных операциях в 2017-2018 году.
Приветствуя военнослужащих, участвовавших в мероприятии вместе с членами семей, премьер-министр подчеркнул важность поддержки близких. ”Безопасность Эстонии начинается с борьбы за свободу и идеалы в кризисных очагах. Кроме того, она начинается с дома, откуда семья и близкие поддерживают наших военнослужащих и где с нетерпением ждут их возвращения. Эту работу гораздо легче выполнять, если солдата ждет надежный дом, не важно, где тот служит — в Мали, Афганистане или где-нибудь еще”, — сказал премьер-министр.
По словам Юри Ратаса, участие Эстонии в международном сотрудничестве — это гарантия нашей государственной безопасности. ”Эстонские военнослужащие, участвующие в военных операциях, — на шаг впереди нашей передовой. Помимо поддержания мира, наши служащие вдали от дома солдаты зарабатывают для Эстонии невидимый, но при этом неоценимый кредит доверия. Наша решимость оказывать помощь там, где она нужна больше всего, дает нам моральное право ожидать помощи, если она понадобится нам самим”, — добавил премьер-министр.
В своем выступлении Ратас подчеркнул высокий профессионализм эстонских военнослужащих. ”В марте у меня была возможность встретиться с эстонскими солдатами, служившими в Ливане, а в октябре я посетил служащих Сил обороны в Республике Мали. В обоих случаях я услышал только хвалебные слова в отношении навыков и преданности своему делу наших солдат. Хотел бы сказать спасибо всем эстонским военнослужащим, поскольку своим профессионализмом вы делаете честь Эстонии”, — сказал премьер.
В приеме приняли участие эстонские военнослужащие, которые в 2017-2018 году участвовали в Афганистане в миссии НАТО Resolute Support, в наблюдательной миссии ООН UNTSO, в военной операции в Ираке Inherent Resolve, в миссии Европейского союза EUNAVFOR, в Косово в операции НАТО KFOR, в Ливане в миротворческих силах ООН UNIFIL, а также в Мали в операциях Barkhane, мисссиях EUTM Mali и MINUSMA.