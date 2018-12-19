Премьер-министр выразил признание участвовавшим в операциях военнослужащим





Приветствуя военнослужащих, участвовавших в мероприятии вместе с членами семей, премьер-министр подчеркнул важность поддержки близких. ”Безопасность Эстонии начинается с борьбы за свободу и идеалы в кризисных очагах. Кроме того, она начинается с дома, откуда семья и близкие поддерживают наших военнослужащих и где с нетерпением ждут их возвращения. Эту работу гораздо легче выполнять, если солдата ждет надежный дом, не важно, где тот служит — в Мали, Афганистане или где-нибудь еще”, — сказал премьер-министр.

По словам Юри Ратаса, участие Эстонии в международном сотрудничестве — это гарантия нашей государственной безопасности. ”Эстонские военнослужащие, участвующие в военных операциях, — на шаг впереди нашей передовой. Помимо поддержания мира, наши служащие вдали от дома солдаты зарабатывают для Эстонии невидимый, но при этом неоценимый кредит доверия. Наша решимость оказывать помощь там, где она нужна больше всего, дает нам моральное право ожидать помощи, если она понадобится нам самим”, — добавил премьер-министр.