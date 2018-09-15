Премьер-министр участвует во Всемирном дне чистоты

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас в рамках Всемирного дня чистоты участвует в уборке в Аасмяэ.
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Эстонские сторонники псевдолекарства на основе хлорида натрия создали новые группы в соцести
15.09.2018
ФОТО: Кофты и шапки "УРОД" — а вы бы купили? Известный эстонский дизайнер и блогер рассказала Delfi о своей линии одежды с необычным принтом
15.09.2018
Эстонский блогер и дизайнер студии Hmmm Creative Хелене Ветик, получившая в 2017 титул дизайнера года, выпускает в продажу небольшую линию одежды с довольно смелым слоганом, написанном на ней кириллицей — "УРОД". Delfi узнал, почему она выбрала именно такое "непривлекательное" слово и не опасно ли носить на себе такой принт.
Всемирный день чистоты начался этой ночью на маленьком острове Фиджи, и сегодня утром продолжился в Эстонии. Инициатор глобальной акции Райнер Нылвак сказал на открытии Всемирного дня чистоты, что благодаря начинанию, которое зародилось десять лет назад, а также благодаря сегодняшней всемирной акции, Эстония положит начало новой нормальности в сохранении природы и окружающей среды.
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Koolitusassistent või koolitusspetsialist
PREISMANN KOOLITUS OÜ
Tähtaeg: 23.09.2018
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Bellingcat показал заявку на паспорт Петрова из Солсбери. На ней есть пометка от спецслужб
15.09.2018
Издания The Insider и Bellingcat 14 сентября опубликовали копии служебных документов Федеральной миграционной службы (ФМС) с заявлением на имя Александра Петрова, которого британские власти называют одним из подозреваемых в отравлении Скрипалей. Исследователи и источник Би-би-си, работавший в ФМС, полагают, что пометка на документе может свидетельствовать о причастности Петрова к спецслужбам.