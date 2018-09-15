15.09.2018, 14:33

Премьер-министр участвует во Всемирном дне чистоты

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rus.delfi.ee
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Премьер-министр Эстонии Юри Ратас в рамках Всемирного дня чистоты участвует в уборке в Аасмяэ.

Вместе с ним порядок наводит пара десятков добровольцев.

Tallinn Hockey weekend
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