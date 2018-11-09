Премьер-министр сделал Таймару Петеркопу предложение занять должность госсекретаря

”Таймар Петеркоп хорошо зарекомендовал себя во время работы в ряде государственных учреждений, имеет обширный опыт руководителя и хорошо понимает, как функционирует государство. Он профессионален, ответственен и достоин доверия, то есть всесторонне соответствует тем качествам, которых я жду от государственного секретаря. Именно по этой причине я и сделал ему предложение занять должность госсекретаря”, — сказал Юри Ратас.

”Я рассматриваю предложение премьер-министра как признание своей работе. Понятно, что должность государственного секретаря налагает большую ответственность. Я дал премьер-министру свое согласие”, — сказал Таймар Петеркоп. ”Опыт, приобретенный в различных государственных учреждениях, позволил мне увидеть очень широкую и многогранную картину того, как функционирует государство, и хорошую основу для того, чтобы справиться с ответственной работой государственного секретаря”, — добавил он.