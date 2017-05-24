Премьер-министр Ратас вызвал Михаила Корба на ковер

Премьер-министр Юри Ратас вызвал к себе министра государственного администрирования Михаила Корба в связи с его заявлениями о том, что он не поддерживает членство Эстонии в НАТО.

Хотя Корб уже успел взять свои слова обратно, но его высказывание вызвало бурную реакцию среди политиков коалиционных и оппозиционных партий. Некоторые из них считают, что Корб должен покинуть должность министра.

Напомним, что при встрече с ветеранами в Хаапсалу Михаил Корб сказал, что не поддерживает членство Эстонии в НАТО. ”Я… скажу, быть может, неприятную с точки зрения эстонцев фразу, но я не поддерживаю членство в НАТО”, — заявил тогда министр.