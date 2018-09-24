24.09.2018, 07:15

Премьер-министр Ратас встретился в Нью-Йорке с местной эстонской общиной

 (4)
rus.delfi.ee
EST
Премьер-министр Ратас встретился в Нью-Йорке с местной эстонской общиной
Triin Oppi

Премьер-министр Юри Ратас встретился сегодня в Эстонском доме в Нью-Йорке с местной эстонской общиной, чтобы обсудить с ними сохранение национальной идентичности и будущее, празднование юбилея Эстонии и растущую роль и ответственность Эстонии за происходящее в мире.

В Нью-Йорке центром притяжения и краеугольным камнем эстонской общины десятилетиями была работающая при Эстонском доме школа, которая является одной из старейших эстонских школ в мире. «Я понимаю, что нью-йоркская эстонская школа переживала нелегкие времена, когда не хватало ни учителей, ни материалов, ни помещений. Ваши усилия по поддержанию связей с Эстонией и сохранению эстонской идентичности достойны восхищения», - высоко оценил Ратас заслуги школы.

В настоящее время Эстония поддерживает зарубежных эстонцев через программу для соотечественников, предлагая им помощь в сохранении языка, эстонской культуры и идентичности, а также возможности возвращения на родину. «Сохранение из поколения в поколение эстонской идентичности, культуры и образа мысли важно как на родине, так и за рубежом. Знайте, что Эстония ждет вас. Вам всегда рады на родине – будь то короткий визит во время Праздника песни и танца или же возвращение в родные края», - сказал Ратас.

Соединенные Штаты также всегда поддерживали сохранение и развитие различных языков и культур. «Друзей, как мы знаем, никогда не бывает слишком много. Мы по-прежнему считаем очень важными дружественные связи со странами, в которых мы уверены и которые могут быть уверены в нас», - сказал Ратас.

США являются важным партнером Эстонии. Мы высоко ценим их вклад в безопасность Балтийских стран и всего НАТО», - заверил Ратас и добавил, что Эстония также считает важным поддерживать союзников и друзей в сохранении и обеспечении мира в различных регионах.

Завтра, 24 сентября, премьер-министр участвует в представительном саммите мира имени Нельсона Манделы и встречается с новым премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе и президентом Кирибати Танети Маамау.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Мнение соседей об убийстве женщины, Папа Римский в Каунасе и теплый День осеннего равноденствия

23.09.2018
Сегодня, 23 сентября, мы продолжали писать об убийстве женщины в деревне Йоотме волости Тапа, в котором подозревают ее бывшего мужа. А Папа Римский в этот день отслужил мессу в Каунасе, на которую собралось более 100 000 человек. Также сегодня День осеннего равноденствия, оказавшийся гораздо более теплым, чем в предыдущие годы. Эти и другие новости субботы читайте в нашей традиционной подборке.
Подробнее

ВИДЕО: Заброшенное, грязное и опасное здание в Кохтла-Ярве стало для детей "клубом"

23.09.2018
К Delfi обратился житель Кохтла-Ярве, Виктор Ляхов, живущий напротив полуразрушенного строения по адресу Ару, 4 и наблюдающий из своих окон за тем, как мальчишки примерно 12-16 лет проводят там шумно время, беспокоя окрестных жителей. Но Виктора волнует также и то, что дети подвергают риску свое здоровье и жизни, залезая на крышу здания по обломкам лестниц.
Подробнее



ПАРАДОКС: Столичные детсады пустеют, но очереди никуда не деваются

23.09.2018
В последние годы проживающие в Таллинне родители маленьких детей на собственной шкуре испытывали ”детсадовский кризис”. Дети, появившиеся на свет во время бума рождаемости Поющей революции, теперь сами стали родителями, и чтобы получить для своего чада место в садике, были вынуждены ставить его в очередь в буквальном смысле прямо после его рождения, пишет Eesti Päevaleht.
Подробнее

Женщина осталась без выплат по больничному листу: что надо знать, чтобы не попасть в неприятности?

23.09.2018
Жительница Мууга Ирина Лупекина столкнулась со странной ситуацией: ей по ошибке выплатили отпускные, и из-за этого Больничная касса лишила ее компенсации за больничный.
Подробнее

-15% Meeste käekell Police CONTEST PL.14763JS/01A
139,- €
118,15 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black
360,- €
334,80 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
290,- €
269,70 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Gold
399,- €
371,07 €
-40% Esprit Meeste käekell ES106381002
129,60 €
77,76 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106532001
171,90 €
103,14 €

Как обучить русских эстонскому за два года вместо двадцати?

23.09.2018
Пярнуский центр профессионально-технического образования организует для русскоязычной молодёжи дополнительное обучение эстонскому языку. Какими приёмами пользуются на юго-западе нашей страны, чтобы не в течение десятилетий, а в ускоренном порядке обучить русских студентов государственному языку? Об этом в ”Учительской газете” пишет журналист Анника Полдре.
Подробнее



О менявшихся названиях улиц в Таллинне. Узнайте, как раньше называлась улица, где вы живете или работаете

23.09.2018
Я живу на углу улиц Михаила Калинина и Ивана Рабчинского. А работаю по соседству на фабрике "Красная заря" на улице Йоханнеса Кясперта. Поехал оттуда в магазин на улицу Евгения Никонова. Потом направился на бульвар Юрия Гагарина, через перекресток Вокзальной, Советской и улицы Ивана Мичурина и затем повернул на бульвар Александра Суворова. Автомобиль припарковал на Площади Победы.
Подробнее

ВАЖНО ЗНАТЬ: Как будет ходить общественный транспорт во время визита Папы Римского

23.09.2018
Раэпресс сообщает, что в связи с проведением Папой Римским 25 сентября на площади Вабадузе мессы с 13 до 19 часов произойдут изменения в движении транспорта, в том числе общественного.
Подробнее