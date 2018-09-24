Премьер-министр Ратас встретился в Нью-Йорке с местной эстонской общиной

В Нью-Йорке центром притяжения и краеугольным камнем эстонской общины десятилетиями была работающая при Эстонском доме школа, которая является одной из старейших эстонских школ в мире. «Я понимаю, что нью-йоркская эстонская школа переживала нелегкие времена, когда не хватало ни учителей, ни материалов, ни помещений. Ваши усилия по поддержанию связей с Эстонией и сохранению эстонской идентичности достойны восхищения», - высоко оценил Ратас заслуги школы.

В настоящее время Эстония поддерживает зарубежных эстонцев через программу для соотечественников, предлагая им помощь в сохранении языка, эстонской культуры и идентичности, а также возможности возвращения на родину. «Сохранение из поколения в поколение эстонской идентичности, культуры и образа мысли важно как на родине, так и за рубежом. Знайте, что Эстония ждет вас. Вам всегда рады на родине – будь то короткий визит во время Праздника песни и танца или же возвращение в родные края», - сказал Ратас.

Соединенные Штаты также всегда поддерживали сохранение и развитие различных языков и культур. «Друзей, как мы знаем, никогда не бывает слишком много. Мы по-прежнему считаем очень важными дружественные связи со странами, в которых мы уверены и которые могут быть уверены в нас», - сказал Ратас.