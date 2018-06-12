12.06.2018, 20:17

Премьер-министр Ратас встретился с королем Нидерландов Виллемом-Александром

 (5)
rus.delfi.ee
EST 1
Премьер-министр Ратас встретился с королем Нидерландов Виллемом-Александром
Foto: Siim Kumpas

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас принимал сегодня в Доме Стенбока короля Нидерландов Виллема-Александра, находящегося в Эстонии с визитом.

Король Виллем-Александр посещает Эстонию и другие страны Балтии в связи с их столетием. Виллем-Александр в Эстонии второй раз, первый визит состоялся 16 лет назад, основной темой его было сотрудничество в сфере информационных технологий.

Ратас сказал на встрече, что он рад наблюдать, как сотрудничество между Эстонией и Нидерландами принимает все более конкретные формы. Ратас заверил Виллема-Александра, что сотрудничать в развитии цифрового общества с Нидерландами помимо эстонского публичного сектора готовы также инфотехнологическая промышленность и эксперты.

Товарообмен между Эстонией и Нидерландами постоянно растет. Нидерланды являются третьим по величине иностранным инвестором для Эстонии и входят в десятку наших крупнейших торговых партнеров. Объем товарообмена в 2017 году вырос по сравнению с предыдущим годом на 14%, достигнув 1,345 миллиарда евро. "Наше экономическое сотрудничество и деловые связи между предприятиями находятся на хорошем уровне, но, конечно, здесь есть пространство для развития", — отметил Ратас.

Премьер-министр Эстонии и король Нидерландов Виллем-Александр обсудили также сотрудничество в сфере обороны и безопасности, особенно необходимость обращать больше внимания на борьбу с кибератаками и дезинформацией. ”Мы являемся союзниками по НАТО. Нидерланды участвуют в военных учениях Центра кибербезопасности НАТО, а также вносили свой вклад в защиту воздушного пространства Балтийских стран и работу подразделения по интеграции сил НАТО в Эстонии. Наше партнерство прекрасно работает”, — заявил Ратас.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


ГРАФИКА: Cексуальные меньшинства в странах Балтии. Как они себя чувствуют?

12.06.2018
В каждой Балтийской стране есть своя община ЛГБТ. Эта международная аббревиатура обозначает все разнообразие сексуальных меньшинств — лесбиянки, геи, бисексуалы и трансгендеры. В Эстонии число тех, кто открыто причисляет себя к этому сообществу, составляет не менее 200 человек. В Латвии — примерно столько же, а в Литве вполовину меньше. Но эти цифры относительные: многие стараются не обнародовать подробности своей интимной жизни.
Подробнее

Пропавшая в Пярну после дня рождения ребенка Илен найдена мертвой

12.06.2018
Тело 30-летней Илен было найдено в лесу у тропы Яансона в Пярну. На теле женщины нет внешних следов насилия, поэтому у полиции нет оснований подозревать преступление. Илен в последний раз видели позавчера в вечернее время в Пярну на улице Лао. После этого она не приходила ни домой, ни на работу.
Подробнее


Противники планируемого под Тарту целлюлозного завода добились инициирования процедуры мониторинга в отношении трех министерств

12.06.2018
Инспекция по защите данных инициировала производство в отношении трех министерств, чтобы проверить возможность того, что связанные с целлюлозным заводом документы остались незарегистрированными. Вопрос касается планировки завода.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Телефон и унитаз – сладкая парочка
Если бы взгляды могли убивать, то меня давно бы уже не было в живых. Лежал бы себе в каком-нибудь морге с 1-евровыми монетами на глазах, а диктор «Актуальной камеры» пробубнил бы в конце выпуска со скорбным видом, мол, Михкель Рауд перебрался в мир иной. По счастью, взгляд может в худшем случае лишь напугать.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ




-40% Esprit Naiste käekell ES107212003
113,40 €
68,04 €
-15% Meeste käekell Police CONTEST PL.14763JSU/02
139,- €
118,15 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
399,- €
371,07 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Silver/Black
360,- €
334,80 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
399,- €
371,07 €
Naiste käekell Daniel Wellington 0504DW
139,- €

Перед визитом президента ЭР в Нарве высадится десант чиновников

12.06.2018
Как сообщает ERR, стали известны подробности подготовки визита в Нарву президента ЭР Керсти Кальюлайд. Глава государства и сотрудники канцелярии побывают в приграничном городе в три смены — 2 недели в конце августа-начале сентября, и по одной неделе в середине и конце ноября.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Государство способствует лучшему использованию ресурсов предприятиями
Начиная с весны этого года, все предприятия горнодобывающей и обрабатывающей промышленности имеют возможность ходатайствовать о получении пособия на претворение в жизнь решений, повышающих производительность ресурсов.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Денуклеаризация и гарантии безопасности: обнародован текст документа, подписанного Трампом и Ким Чен Ыном в Сингапуре

12.06.2018
По итогам саммита в Сингапуре Дональд Трамп и Ким Чен Ын договорились о начале денуклеаризации Северной Кореи в обмен на гарантии безопасности со стороны США. Об этом сказано в совместном заявлении, подписанном лидерами США и КНДР 12 июня, текст котрого публикует Reuters. Ранее суть подписанного документа была неясна.
Подробнее


Яна Тоом: директива скверная — пишите! Но не только эстонским депутатам Европарламента

12.06.2018
Европейская комиссия разработала новую директиву об авторских правах в свете единого цифрового рынка. Эта директива вызвала небывало острую реакцию эстонских пользователей соцсетей, призывающих писать евродепутатам от Эстонии с просьбой голосовать против директивы. Депутат Европарламента Яна Тоом просит тех, кому небезразлично будущее интернета, писать не столько депутатам из Эстонии, сколько вообще всем евродепутатам или по меньшей мере — членам Правового комитета Европарламента.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Привлекательный каменный шпон придает помещениям близкий к природному вид
Новые технологии изготовления материалов быстро развиваются и в мебельной промышленности. Если Вы реновируете или строите, то стоит подумать о каменном шпоне и посетить салоны AS MASS.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


ФОТО: Туалетная бумага, тампоны, презервативы... В Тарту сточные воды стекают прямо в Эмайыги

12.06.2018
В Тарту, в паре десятков метров от места для купания по улице Уюла, сточная вода стекает прямо в реку Эмайыги. Через дренажную систему канализации в Эмайги попадают грязная вода, туалетная бумага, тампоны и презервативы.
Подробнее