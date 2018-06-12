Премьер-министр Ратас встретился с королем Нидерландов Виллемом-Александром

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас принимал сегодня в Доме Стенбока короля Нидерландов Виллема-Александра, находящегося в Эстонии с визитом.

Король Виллем-Александр посещает Эстонию и другие страны Балтии в связи с их столетием. Виллем-Александр в Эстонии второй раз, первый визит состоялся 16 лет назад, основной темой его было сотрудничество в сфере информационных технологий.

Ратас сказал на встрече, что он рад наблюдать, как сотрудничество между Эстонией и Нидерландами принимает все более конкретные формы. Ратас заверил Виллема-Александра, что сотрудничать в развитии цифрового общества с Нидерландами помимо эстонского публичного сектора готовы также инфотехнологическая промышленность и эксперты.

Товарообмен между Эстонией и Нидерландами постоянно растет. Нидерланды являются третьим по величине иностранным инвестором для Эстонии и входят в десятку наших крупнейших торговых партнеров. Объем товарообмена в 2017 году вырос по сравнению с предыдущим годом на 14%, достигнув 1,345 миллиарда евро. "Наше экономическое сотрудничество и деловые связи между предприятиями находятся на хорошем уровне, но, конечно, здесь есть пространство для развития", — отметил Ратас.