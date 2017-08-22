Премьер-министр Ратас: в Европе люди должны чувствовать себя безопасно

На сегодняшней встрече с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером премьер-министр Юри Ратас подчеркнул, что страны Европы должны постоянно прилагать усилия для обеспечения безопасности людей и больше сотрудничать между собой, сообщает коммуникационное бюро правительства.

”Председательство Эстонии в Евросоюзе началось на оптимистичной волне. Экономика Европы растет, безработица сокращается, люди вновь оказывают поддержку и проявляют доверие по отношению к Евросоюзу. Я чувствую желание 27 стран-участниц совместно строить будущее Европы”, — отметил премьер-министр Ратас.

”Тем не менее недавние трагические события в Испании, Финляндии, Германии и Франции показали, что мы должны прикладывать больше усилий по обеспечению безопасности людей. Это подразумевает борьбу с терроризмом, более эффективный контроль миграционных потоков в Средиземном море, а также сотрудничество с ближайшими соседями стран Евросоюза. Также это касается более эффективной процедуры принудительного возвращения на родину людей, не имеющих права находиться в Евросоюзе”, — добавил премьер-министр.

По словам Ратаса, не меньшую важность имеет оказание помощи людям, бежавшим в страны Евросоюза или в соседние страны от войны. ”На прошлой неделе я побывал в представительстве Международной организации по миграции в городе Газиантеп в Турции, и имел возможность наблюдать результаты огромной работы, проделанной Германией в области воссоединения семей беженцев. Разлука с близкими и потеря близких всегда тяжелы для человека”, — сказал премьер-министр.

Ратас также признал усилия Германии в области рассмотрения ходатайств о получении статуса беженца. В 2015 и 2016 г. Германия получила 1,1 миллиона ходатайств о получении статуса беженца, что на 200 процентов превышает число ходатайств, поданных на протяжении десяти предшествующих лет в совокупности.

Встреча премьер-министра Ратаса и президента Штайнмайера была посвящена ключевым темам Евросоюза. Помимо тем безопасности и сотрудничества в области обороны для Эстонии как для председателя Евросоюза существенную роль играет развитие информационных технологий в Европе. По словам Ратаса, важно, чтобы Европа не просто не отставала от быстрого темпа развития информационных технологий в мире, но и задавала тон в данной отрасли. Премьер-министр высоко оценил достижения Германии за последние годы в области внедрения электронного правительства.

Премьер-министр Ратас и президент Штайнмайер также затронули тему взаимоотношений Эстонии и Германии. ”Мне очень приятно, что наши отношения являются не просто тесными и продуктивными, и я могу подтвердить, что Германия является хорошим другом Эстонии, — сказал Ратас. — Германия вносит активный вклад в безопасность воздушного пространства и защиту киберпространства стран Балтии, а также в проведение совместных операций и учений. Германия — один из важнейших торговых партнеров Эстонии. Из года в год растет число посещающих Эстонию германских туристов, также имеются надежды на рост германских инвестиций”.