Премьер-министр Ратас: следующей целью ЕС должна стать свобода движения данных

Сегодня, в преддверии 60-й годовщины Римской декларации, премьер-министр Юри Ратас отправил письмо главам Европейского совета и Европейской комиссии, а также премьер-министрам Италии и Мальты, в задачи которых входит составление текста Римской декларации. Премьер-министр подчеркнул, что Европейский союз должен и в составе 27 стран быть единым, непоколебимым и солидарным.

”Четыре основных европейских свободы могут действительно работать только при условии крепкой связи внутри союза. Это должно стать нашей общей целью”, — написал премьер-министр Ратас в своем письме, отправленном президенту Европейской комиссии Жану-Клоду Юнкеру, председателю Европейского совета Дональду Туску, премьер-министру Италии Паоло Джентилони и премьер-министру Мальты Джозефу Мускату. ”В налаживании бесперебойной физической и цифровой связи заинтересован весь Европейский союз, поскольку экономический рост зависит от свободы передвижения товаров, услуг, людей, капитала и знаний”.

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Внутренняя интегрированность континента, без островков энергетической и транспортной изоляции, по оценке премьер-министра, позволит странам ЕС получить максимум пользы от единого рынка и повысит безопасность людей. По словам премьер-министра Ратаса, одним из пробных камней следующих лет послужит быстрая разработка технологий, и Европейский союз должен принять на себя руководящую роль в проведении крупных технологических изменений.

”Лучший способ отметить 60-летие Римских договоров — добавить в список европейских свобод еще одну, действительно сопутствующую информационному обществу — свободу движения данных”, — предложил коллегам премьер-министр Ратас.

По его словам, важно, чтобы стоящий перед лицом множества вызовов Евросоюз последовательно прикладывал усилия и к обеспечению безопасности. ”Европейский союз мог бы задаться целью выделять на оборону 2% ВВП”, — сказал премьер-министр Ратас. ”Хотя в Риме основное внимание будет уделяться будущему ЕС, включающего 27 стран, мы не можем оставить без внимания и войну, терроризм и миграционный кризис на границах нашего союза”, — сказал Ратас и добавил, что Европа также должна больше работать с ближайшими соседями. ”Мирное, стабильное и благополучное соседство является одним из жизненно важных интересов Европы”.

Премьер-министр Ратас сказал, что считает важным сближение руководства Европы с ее гражданами, и один из путей достижения этого видит в продолжении традиции самостоятельно устраивать встречи под председательством Дональда Туска в европейских столицах, как это было в Ипре, Братиславе, на Мальте и в Риме.