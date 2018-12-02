02.12.2018, 16:50

Премьер-министр Ратас примет участие в конференции ООН по вопросам климата в Польше

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rus.delfi.ee
EST
Jüri Ratas
Jüri RatasFoto: Tiit Blaat

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас отправляется в Польшу, чтобы завтра принять участие во встрече на высшем уровне, проходящей в рамках конференции ООН по вопросам изменения климата (COP24) в Катовице.

Цель двухнедельной конференции — договориться о правилах по претворению в жизнь Парижских климатических соглашений. В конференции принимает участие почти 30 тысяч человек, как руководители государств, так и представители правительственных и муниципальных учреждений, а также гражданских организаций.

По словам премьер-министра Юри Ратаса, в вопросе изменения климата мы стоим перед лицом важного выбора, который необходимо сделать, чтобы передать грядущим поколениям чистую и пригодную для жизни природу. ”Для достижения целей парижских соглашений государствам необходимо действовать сообща”, — отметил премьер-министр.

Состоявшаяся в декабре 2015 года Парижская конференция по вопросам изменения климата COP21 завершилась принятием всемирного соглашения о борьбе с глобальным потеплением, под которым подписались 195 государств. Основной целью соглашения является удержать в долгосрочной перспективе повышение средней температуры по планете на уровне значительно ниже двух градусов в сравнении с эпохой до промышленной революции. Таким образом можно держать под контролем опасные изменения климата.

Ратас вернется в Эстонию завтра вечером.

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