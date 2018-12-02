Премьер-министр Ратас примет участие в конференции ООН по вопросам климата в Польше

Цель двухнедельной конференции — договориться о правилах по претворению в жизнь Парижских климатических соглашений. В конференции принимает участие почти 30 тысяч человек, как руководители государств, так и представители правительственных и муниципальных учреждений, а также гражданских организаций.

По словам премьер-министра Юри Ратаса, в вопросе изменения климата мы стоим перед лицом важного выбора, который необходимо сделать, чтобы передать грядущим поколениям чистую и пригодную для жизни природу. ”Для достижения целей парижских соглашений государствам необходимо действовать сообща”, — отметил премьер-министр.

Состоявшаяся в декабре 2015 года Парижская конференция по вопросам изменения климата COP21 завершилась принятием всемирного соглашения о борьбе с глобальным потеплением, под которым подписались 195 государств. Основной целью соглашения является удержать в долгосрочной перспективе повышение средней температуры по планете на уровне значительно ниже двух градусов в сравнении с эпохой до промышленной революции. Таким образом можно держать под контролем опасные изменения климата.

Ратас вернется в Эстонию завтра вечером.