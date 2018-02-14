Премьер-министр Ратас пригласил Южную Корею принять участие в таллиннском цифровом саммите

Премьер-министр Юри Ратас встретился сегодня в Сеуле с премьер-министром Южной Кореи Ли Нак Ёном. В ходе встречи Ратас заверил, что Эстония заинтересована в запуске регулярных консультаций с Южной Кореей в сфере кибертехнологий, и пригласил государство принять участие в цифровом саммите, который состоится в Таллинне в конце ноября, сообщает коммуникационное бюро правительства.

”Эстонию и Южную Корею сближают схожие ценности и проблемы. Мы являемся стремительно развивающимися цифровыми обществами и основоположниками в сфере электронного управления, ввиду чего входим в сеть сотрудничества Digital 5 наряду с Великобританией, Израилем и Новой Зеландией. Будучи электронным государством, мы особенно остро ощущаем наличие киберугроз”, — сказал Ратас.

Представители Эстонии, Южной Кореи и других стран-участников сети сотрудничества Digital 5 смогут более подробно обсудить темы развития цифрового общества на саммите, который состоится уже 21-22 февраля в Веллингтоне в Новой Зеландии. Участники встречи сфокусируются на четырех ключевых темах: использование крупных массивов данных в здравоохранении, привлечение талантов в сферу цифровых технологий, создание цифровой идентичности, а также сотрудничество с гражданскими инициативами. Эстонию на саммите будет представлять министр предпринимательства и информационных технологий Урве Пало.

В ходе встречи премьер-министры Юри Ратас и Ли Нак Ён признали необходимость активизировать торгово-экономические связи двух стран. ”Открытая экономика Эстонии и прозрачная инвестиционная среда, безусловно, будут интересны южнокорейским инвесторам. Сотрудничество с инфотехнологическими компаниями в провинции Кёнгидо создает предпосылки для роста инвестиций”, — отметил Ратас.

Жители Южной Кореи хорошо приняли эстонскую программу электронного резидентства, в которую ими было подано около 600 заявок. С конца прошлого года э-резиденты могут получить свою карту в расположенном в Сеуле визовом центре — первом в мире пункте выдачи дигитального удостоверения личности (диги-ID) электронного резидента. На прошлой неделе президент Керсти Кальюлайд официально открыла в Южной Корее центр выдачи диги-ID для э-резидентов.

Премьер-министры обсудили также сложную ситуацию с безопасностью в Тихоокеанском регионе, санкции в отношении Северной Кореи и возможности урегулирования возникшей напряженности путем диалога.