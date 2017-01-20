Премьер-министр Юри Ратас поздравил вступившего сегодня в должность президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа и в отправленном ему поздравительном письме выразил уверенность, что хорошие отношения между двумя странами, сыгравшие неоценимую роль в истории Эстонии, сохранятся и будут приумножены.

"Для Эстонии важны тесные трансатлантические отношения с Соединенными Штатами Америки. Последовательная поддержка со стороны США помогла Эстонии стать одним из самых успешных цифровых сообществ в мире, — подчеркнул премьер-министр Ратас в своем письме президенту Дональду Трампу. — Именно вклад Соединенных Штатов Америки в европейскую безопасность и американское военное присутствие в Эстонии помогают закрепить этот успех, обеспечивая мир в Европе и в нашем регионе."

В письме Ратас отметил, что Эстония всегда вносила и будет вносить свой вклад в борьбу с международным терроризмом как в Афганистане, Ираке, в составе антиигиловской коалиции, так и в киберпространстве. Эстония также продолжит поднимать в Европе вопросы обороны с целью достижения странами-членами НАТО минимального установленного уровня расходов на оборону — 2% от ВВП.

Премьер-министр Ратас поблагодарил президента и американский народ за то великодушие, с которым поддерживались жители Эстонии, бежавшие от советской оккупации и нашедшие свой новый дом именно в Америке.

В своем письме премьер-министр выразил готовность встретиться с президентом Дональдом Трампом во время саммита НАТО, в рамках председательства Эстонии в Совете Европейского союза или по линии двусторонних отношений.