Премьер-министр Ратас посетит Словакию, Венгрию, Чехию, Словению и Румынию

Сегодня премьер-министр Юри Ратас начинает зарубежные визиты, входящие в подготовку к начинающемуся в июле председательству Эстонии в Европейском союзе. 22–24 мая премьер-министр посетит Словакию, Венгрию, Чехию, Словению и Румынию, сообщает коммуникационное бюро правительства.

По словам премьер-министра, стало традицией, чтобы перед началом председательства глава правительства соответствующей страны нанес визиты в как можно большее количество союзных государств, чтобы представить им приоритеты председательства и обсудить возможности для укрепления сотрудничества.

”Посещение стран ЕС в преддверии председательства — хороший способ представить коллегам наши приоритеты, а также выслушать ожидания и идеи других стран на предстоящие полгода. Мы будем разговаривать на ключевые для Эстонии и страны визита темы”, — сказал Ратас.

В понедельник, 22 мая, премьер-министр посетит Братиславу, где встретится с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Во второй половине дня премьер-министр Ратас отправится в Будапешт, где состоится встреча с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Во вторник, 23 мая, в Праге Ратас встретится с премьер-министром Чехии Богуславом Соботкой. Затем премьер-министр направится в Любляну, чтобы встретиться с премьер-министром Словении Мирославом Цераром.

В среду, 24 мая, в Бухаресте Ратас встретится с румынским премьер-министром Сорином Гриндяну и президентом Румынии Клаусом Йоханнисом.

По завершении встреч премьер-министр Ратас и главы правительств Словакии, Венгрии, Чехии, Словении и Румынии дадут совместные пресс-конференции.

Премьер-министр вернется в Эстонию в среду, во второй половине дня.