27.05.2018, 10:50

Премьер-министр Ратас побывал в Канаде и познакомился с тамошними эстонцами

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rus.delfi.ee
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Peaminister Jüri Ratas Torontos Foto: Valitsuse kommunikatsioonibüroo

Премьер-министр Юри Ратас ознакомился с наследием эстонских архитекторов в Торонто и посетил Эстонский дом, где находятся почётное консульство Эстонии, банк, эстонская школа и детский сад. Также Юри Ратас встретился с предпринимателями из числа зарубежных эстонцев и представителями объединяющих канадских эстонцев организаций.

По разным оценкам в Канаде проживает от 20 000 до 25 000 эстонцев, из них, согласно переписи народонаселения 2016 года, 7800 человек живут в Торонто.

”Мне очень приятно, что активная эстонская община в Канаде с ее давними традициями из поколения в поколение передает эстонский язык и культуру и держится вместе. Радостно видеть, что канадские эстонцы желают больше участвовать в жизни Эстонии и поддерживать деятельность зарубежных эстонцев во всем мире. Важен активный вклад живущих за рубежом эстонцев в тамошнюю политику и общественную жизнь. Это расширяет Эстонию еще больше”, — сказал Ратас.

Эстония поддерживает живущих за рубежом эстонцев через программу для соотечественников, помогая им в изучении эстонского языка, сохранении эстонской культуры и идентичности и в возможном возвращении в Эстонию.

Поддержка Эстонией канадской общины на протяжении многих лет остается стабильной. Помощь получают эстонский детский сад и эстонская школа в Торонто. Также молодежь с эстонскими корнями родом из Канады принимает участие в проходящих в Эстонии летних лагерях и получает стипендии программы для соотечественников для учебы в эстонских вузах. Канадские преподаватели эстонского языка участвовали в летних школах для учителей, проходивших в Эстонии.

Также премьер-министр присутствовал вчера на концерте Маарьи Нуут и вокального ансамбля Vox Clamantis, который состоялся вчера вечером в Торонто в рамках фестиваля Estonian Music Week, посвященного 100-летию Эстонии. Фестиваль Estonian Music Week — одно из крупнейших мероприятий в Северной Америке, посвященных 100-летию Эстонской Республики.

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