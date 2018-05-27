Премьер-министр Ратас побывал в Канаде и познакомился с тамошними эстонцами

Премьер-министр Юри Ратас ознакомился с наследием эстонских архитекторов в Торонто и посетил Эстонский дом, где находятся почётное консульство Эстонии, банк, эстонская школа и детский сад. Также Юри Ратас встретился с предпринимателями из числа зарубежных эстонцев и представителями объединяющих канадских эстонцев организаций.

По разным оценкам в Канаде проживает от 20 000 до 25 000 эстонцев, из них, согласно переписи народонаселения 2016 года, 7800 человек живут в Торонто.

”Мне очень приятно, что активная эстонская община в Канаде с ее давними традициями из поколения в поколение передает эстонский язык и культуру и держится вместе. Радостно видеть, что канадские эстонцы желают больше участвовать в жизни Эстонии и поддерживать деятельность зарубежных эстонцев во всем мире. Важен активный вклад живущих за рубежом эстонцев в тамошнюю политику и общественную жизнь. Это расширяет Эстонию еще больше”, — сказал Ратас.

Эстония поддерживает живущих за рубежом эстонцев через программу для соотечественников, помогая им в изучении эстонского языка, сохранении эстонской культуры и идентичности и в возможном возвращении в Эстонию.