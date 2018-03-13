Премьер-министр Ратас поблагодарил военных, участвовавших в международных миссиях

Премьер-министр Юри Ратас принимал сегодня в доме Стенбока военных, участвовавших в международных военных операциях.

Глава правительства начал свою речь с выражения признательности близким участвовавших в миссиях военнослужащих, чья поддержка обеспечивает солдатам надежный тыл. ”Я знаю, что такие речи нужно начинать с того, что безопасность Эстонии начинается в Афганистане, Мали, Ливане, везде, где вы стоите на защите мира. Но я хочу начать с того, что наша безопасность начинается с нашего дома, с ощущения, что вы любимы и вас ждут”, — сказал Ратас. Его мысль продолжил и взявший слово от имени участников военных операций полковник Виталий Локк: ”Там, на чужбине, такая поддержка важнее всего. Хочу поблагодарить наших близких. Ожидание — это часто куда более трудная работа, чем участие в операции”.

По словам премьер-министра, безопасность Эстонии сегодня надежно обеспечена, благодаря членству страны в НАТО и Европейском союзе, однако в мире по-прежнему продолжаются вооруженные конфликты и встречаются проявления террора и недобрых намерений, поэтому для Эстонии важно продолжать участвовать в международных миротворческих операциях. ”Величайшей ценностью как для нас, так и для наших партнеров по НАТО и ЕС является мир. Спасибо вам за то, что вы его охраняете”, — сказал Ратас.

В приеме участвовали солдаты, служившие в 2016-2017 годах в Ливане в рамках миротворческих миссий ООН UNIFIL и UNTSO, в Афганистане в рамках операции НАТО Resolute Support; участвовавшие в операции Inherent Resolve в Ираке, а также в операции Европейского союза EUNAVFOR Med, и работавшие инструкторами миссии ЕС EUTM в Мали.

Премьер-министр подарил всем военнослужащим книгу Мати Ыуна ”Эстонская армия в 1920-1940 году” с авторским посвящением.