06.04.2017, 11:50

Премьер-министр Ратас отправляется в Киев с рабочим визитом

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rus.delfi.ee
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Jüri Ratas - detsember 2016
Jüri RatasFoto: Sven Arbet

Сегодня премьер-министр Юри Ратас отправляется с однодневным рабочим визитом в Киев, где запланирована его встреча с латвийским и литовским коллегами и премьер-министром Украины.

Премьер-министры Эстонии, Латвии, Литвы и Украины дадут совместную пресс-конференцию и сделают совместное заявление.

Кроме того, премьер-министр Ратас проведет двухсторонние встречи с президентом Украины Петром Порошенко и премьер-министром Владимиром Гройсманом. Помимо того, премьер-министр выступит в Киеве на Украинском форуме по безопасности (Kyiv Security Forum).

Премьер-министр Ратас вернется в Эстонию cегодня вечером.

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