Премьер-министр Ратас отправляется с визитом в США

Премьер-министр Юри Ратас вместе с делегацией отправляется в Соединенные Штаты Америки. Четыре дня поездки будут посвящены встречам в Индианаполисе, Сан-Франциско и Лос-Анджелесе, значится в пресс-релизе.

Премьер-министра сопровождает делегация, состоящая из представителей предприятий оборонной промышленности, информационных технологий, энергетики и креативного сектора. Поездку бизнес-делегации организует Эстонская торгово-промышленная палата в сотрудничестве с Фондом развития предпринимательства.

Визит премьер-министра имеет две цели. Первая — поддержать предпринимателей, занимающихся разработкой технологий будущего, в налаживании деловых контактов, получить признание проделанной ими работы и интенсифицировать привлечение в Эстонию иностранных инвестиций. Вторая — обратить внимание на приближающийся 100-летний юбилей Эстонской Республики, празднование которого начато весной этого года. Премьер-министр встретится с живущими в США эстонцами, которые внесли и продолжают вносить свой вклад в стабильность и историю успеха Эстонского государства.

Во вторник, 29 августа, в Индианаполисе премьер-министр встретится с Обществом эстонцев Индианаполиса, а вечером прочтет лекцию о столетней Эстонской Республике в Индианском университете в Блумингтоне.

В среду, 30 августа, премьер-министр прибудет в Сан-Франциско, где в сопровождении бизнес-делегации посетит всемирно известный исследовательский институт Стэнфордского университета, ученые которого, помимо прочего, занимаются разработкой искусственного интеллекта, беспилотных автомобилей, а также инструментами распознавания изображений и языков. Кроме того, они посетят крупнейший в мире бизнес-акселератор Plug and Play Tech Center и ознакомятся с работой Центра четвертой промышленной революции при Всемирном экономическом форуме, чтобы обсудить, каким образом Эстония могла бы участвовать в его работе.

Помимо этого, премьер-министр посетит библиотеку Стэнфордского университета, в архиве которой хранится крупнейшее в США собрание материалов об Эстонии. Премьер-министр встретится с работающими и учащимися в Стэнфордском университете эстонцами, экс-госсекретарем Кондолизой Райс и другими признанными учеными и профессорами. На встрече будут обсуждаться возможности для сотрудничества в сфере образования и науки, мировое экономическое развитие и ключевые для Европейского союза темы.

31 августа и 1 сентября премьер-министр проведет в Лос-Анджелесе. Премьер-министр посетит Торговую палату Лос-Анджелеса, чтобы представить предпринимателям Калифорнии возможности экономики Эстонии. В штаб-квартире команды Hyperloop One будет подписан договор о намерениях в отношении сотрудничества.

Вечером 31 августа по местному времени премьер-министр откроет Дни Эстонии на Западном побережье, в рамках которых на следующее утро примет участие в круглом столе на темы Эстонии, Соединенных Штатов Америки и глобальные темы.

Дни Эстонии на Западном побережье состоятся в 33-й раз. Фестиваль, посвященный эстонской культуре, собирает более 600 гостей из Северной Америки и Эстонии, чтобы насладиться хоровым пением, народными танцами, семейным пикником и ежевечерним общением в непринужденной обстановке спикизи-баров.

Дни Эстонии на Западном побережье, десятилетиями демонстрирующие общность эстонцев и годами поддерживавшие стремление к освобождению Эстонии, на этот раз являются и крупнейшим в Северной Америке торжеством в честь 100-летия Эстонской Республики.

Премьер-министр вернется в Эстонию вечером в субботу, 2 сентября.