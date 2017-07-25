Премьер-министр Ратас отправился с рабочим визитом в Хорватию

Сегодня премьер-министр Юри Ратас отправился с рабочим визитом в Хорватию, где запланирована встреча с главой правительства Андреем Пленковичем и спикером парламента Горданом Яндроковичем, сообщает коммуникационное бюро правительства.

Перед председательством Эстонии в Совете Европейского союза и в его начале премьер-министр Ратас познакомил глав правительств стран-членов ЕС с планами председательства и выслушал их мнения и пожелания. Встреча в Хорватии является последним рабочим визитом в рамках представления председательства.

Помимо председательства речь пойдет об эстоно-хорватских отношениях и ситуации в странах Западных Балкан.

Премьер-министр вернется в Эстонию сегодня поздно вечером.