25.07.2017, 14:45

Премьер-министр Ратас отправился с рабочим визитом в Хорватию

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rus.delfi.ee
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Jüri Ratas
Jüri RatasFoto: Tiit Blaat

Сегодня премьер-министр Юри Ратас отправился с рабочим визитом в Хорватию, где запланирована встреча с главой правительства Андреем Пленковичем и спикером парламента Горданом Яндроковичем, сообщает коммуникационное бюро правительства.

Перед председательством Эстонии в Совете Европейского союза и в его начале премьер-министр Ратас познакомил глав правительств стран-членов ЕС с планами председательства и выслушал их мнения и пожелания. Встреча в Хорватии является последним рабочим визитом в рамках представления председательства.

Помимо председательства речь пойдет об эстоно-хорватских отношениях и ситуации в странах Западных Балкан.

Премьер-министр вернется в Эстонию сегодня поздно вечером.

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