21.09.2018, 11:25

Премьер-министр Ратас отправился на Хийумаа

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rus.delfi.ee
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Jüri Ratas
Jüri RatasFoto: Tiit Blaat

Премьер-министр Юри Ратас сегодня находится с визитом на Хийумаа, где встречается с руководителями местного самоуправления, предпринимателями и местными жителями, посещает хийумааскую дружину Кайтселийта и Кярдласкую церковь. Также Ратас даст урок в Хийумааской гимназии, сообщает коммуникационное бюро правительства.

Премьер-министр начнет свою поездку со встречи с представителями Кайтселийта, которые представят ему обзор деятельности Кайтселийта на островах и на Хийумаа в частности. Затем Ратас встретится с учителями и учениками Хийумааской гимназии и даст открытый урок обществоведения.

Во второй половине дня премьер-министр посетит семейное предприятие M ja P Nurst, основной продукцией которого являются различные электротовары из пластика, затем глава правительства познакомится с Кярдлаской церковью и встретится с руководством местного самоуправления, с которым в первую очередь обсудит процесс формирования образовавшейся в результате административной реформы покрывающей весь остров Хийумааской волости и крупнейшие проекты, развитием которых занимается волость.

В завершение визита Ратас побывает в Тохвриском доме по уходу и встретится с членами Хийумааской палаты людей с особыми потребностями.

Tallinn Hockey weekend
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