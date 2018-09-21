Премьер-министр Ратас отправился на Хийумаа

Премьер-министр начнет свою поездку со встречи с представителями Кайтселийта, которые представят ему обзор деятельности Кайтселийта на островах и на Хийумаа в частности. Затем Ратас встретится с учителями и учениками Хийумааской гимназии и даст открытый урок обществоведения.

Во второй половине дня премьер-министр посетит семейное предприятие M ja P Nurst, основной продукцией которого являются различные электротовары из пластика, затем глава правительства познакомится с Кярдлаской церковью и встретится с руководством местного самоуправления, с которым в первую очередь обсудит процесс формирования образовавшейся в результате административной реформы покрывающей весь остров Хийумааской волости и крупнейшие проекты, развитием которых занимается волость.

В завершение визита Ратас побывает в Тохвриском доме по уходу и встретится с членами Хийумааской палаты людей с особыми потребностями.