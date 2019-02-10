Премьер-министр Ратас: общество будущего строится вокруг человека

”Цифровые решения могут заставить нашу экономику расти, сделать государственное управление эффективнее, а мир — лучше, — сказал премьер-министр Юри Ратас. — В Эстонии мы убедились в этом”.

Ратас описал, как в 1991 году восстановившая независимость Эстония должна была строить свой публичный сектор с нуля. ”Мы очень быстро поняли, что наше будущее и благосостояние зависят от того, насколько мы эффективны и открыты для инноваций”, — сказал он.

”Эстонский публичный сектор последние 20 лет постоянно развивал свои цифровые возможности, мы были открытыми и мыслили новаторски. Это, в свою очередь, способствовало росту экономики и сплоченности общества, — сказал Ратас в своей речи. — Но это не означает, что сегодня мы почиваем на лаврах. Мы хотим, чтобы услуги государства были построены вокруг жизни людей. Например, чтобы при рождении ребенка родители автоматически получали его личный код, начинались выпла ты пособий и тому подобного. Все, что человек имеет право получить от государства, он мог бы получать автоматически”.