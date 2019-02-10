Премьер-министр Ратас: общество будущего строится вокруг человека

Премьер-министр Юри Ратас выступил сегодня в Дубае на межправительственной конференции World Government Summit с открывающей мероприятие речью об успехах Эстонии в цифровой сфере и возможностях развития услуг публичного сектора в будущем. Эстония в этом году является официальным гостем конференции, сообщает коммуникационное бюро правительства.
”Цифровые решения могут заставить нашу экономику расти, сделать государственное управление эффективнее, а мир — лучше, — сказал премьер-министр Юри Ратас. — В Эстонии мы убедились в этом”.
Ратас описал, как в 1991 году восстановившая независимость Эстония должна была строить свой публичный сектор с нуля. ”Мы очень быстро поняли, что наше будущее и благосостояние зависят от того, насколько мы эффективны и открыты для инноваций”, — сказал он.
”Эстонский публичный сектор последние 20 лет постоянно развивал свои цифровые возможности, мы были открытыми и мыслили новаторски. Это, в свою очередь, способствовало росту экономики и сплоченности общества, — сказал Ратас в своей речи. — Но это не означает, что сегодня мы почиваем на лаврах. Мы хотим, чтобы услуги государства были построены вокруг жизни людей. Например, чтобы при рождении ребенка родители автоматически получали его личный код, начинались выпла ты пособий и тому подобного. Все, что человек имеет право получить от государства, он мог бы получать автоматически”.
На публичные услуги будущего влияет также развитие технологий. ”В нашем публичном секторе уже есть такие услуги, которые основаны на автоматическом сборе данных и искусственном интеллекте, еще больше проектов находится в стадии развития, — сказал Ратас. — Эстония очень ждет возможности вместе с другими государствами строить цифровые мосты между странами и регионами. Это помогло бы через сбор и распространение данных ускорить экономический рост и способствовало бы созданию рабочих мест”.
World Government Summit — это представительная конференция, которую правительство ОАЭ организует для обсуждения инноваций в публичном секторе и будущего человечества. В ней принимает участие 4000 человек из 150 стран, плюс представители международных организаций (ООН, Международного валютного фонда, Организации по экономическому сотрудничеству и развитию).