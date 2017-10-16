Премьер-министр Ратас надеется на тесное сотрудничество со Швецией в вопросах дигитализации

Премьер-министр Юри Ратас заметил сегодня во время встречи с министром предпринимательства и инноваций Швеции Микаэлем Дамбергом, что Эстония и Швеция могли бы уже в обозримом будущем наладить более тесное сотрудничество в сфере электронных услуг, сообщает коммуникационное бюро правительства.

”Между Эстонией и Швецией сложились замечательные отношения. Швеция является одним из важнейших торговых партнеров Эстонии, мы тесно связаны в банковской сфере. Тем важнее для нас обращать больше внимания на кибербезопасность и обмен информацией, например, это могли бы быть совместные учения или работы по развитию данной сферы”, — сказал Ратас.

По словам Ратаса, Эстония и Швеция готовятся к взаимному приему электронных рецептов, а Швеция заинтересовалась платформой для перекрестного обмена данными X-road. ”Швеция вполне могла бы пойти по этому ”эстонскому” пути”, — считает Ратас.

Премьер-министр Юри Ратас и министр предпринимательства и инноваций Швеции Микаэль Дамберг кратко обсудили также предстоящий саммит ЕС по вопросам социальной защиты, который состоится 17 ноября в Гетеборге и сфокусируется на проблемах справедливого рынка труда и экономического роста.