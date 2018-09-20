20.09.2018, 20:46

Премьер-министр Ратас: крепкая внешняя граница — это залог безопасности Евросоюза

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rus.delfi.ee
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Euroopa Liidu mitteametlik Ülemkogu Foto: Riigikantselei

Главы государств и правительств Европейского союза обсуждали сегодня на встрече в Зальцбурге возможности укрепления внутренней безопасности и выход Великобритании из ЕС.

”Есть немного вещей, которые были бы более важны для повседневной жизни людей, чем безопасность и защищенность. Для того, чтобы их обеспечить, нам необходимо, помимо прочего, укреплять внешнюю границу Европейского союза и Европейское агентство пограничной и береговой охраны”, — сказал премьер-министр Эстонии Юри Ратас.

Ратас также отметил необходимость модернизировать инфраструктуру внешней границы Европейского союза, установить единые правила охраны границы и делиться лучшим международным опытом в этой сфере. ”Это позволит повсеместно охранять внешнюю границу на одинаково высоком уровне”, — сказал премьер-министр. ”Эстония сегодня отстраивает свою восточную границу, которая одновременно является внешней границей Европейского союза. Современная и качественная границ а позволит нам обеспечить не только собственную безопасность, но и безопасность партнеров по Шенгену”, — добавил он.

Премьер-министр подчеркнул, что в охране границы и борьбе с преступностью важная роль отводится сотрудничеству в области внутренней безопасности и таможенных информационных систем.

Руководители 27 государств Европейского союза обсудили сегодня с возглавляющим переговоры по Брекситу Мишелем Барнье ход переговоров по составлению договора о выходе Великобритании из ЕС, вопрос границы между Ирландией и Северной Ирландией, а также будущие отношения между Великобританией и ЕС.

По словам Ратаса, переговоры по договору о выходе Великобритании из ЕС должны завершиться в срок. ”Считаю важным, чтобы они проходили в позитивной атмосфере”, — добавил он. Главы государств и правительств ЕС в следующий раз обсудят договор о выходе и будущие отношения с Великобританией на заседании Европейского совета в октябре.

Ратас подчеркнул важность единства 27 стран ЕС как в ходе переговоров по Брекситу так и в вопросе будущего двусторонних отношений. ”Возглавляющий переговоры со стороны ЕС Мишель Барнье проделал отличную работу. Однако у нас еще не согласованы важные вопросы. Необходимо ясное решение, как избежать контроля на границе между Северной Ирландией и Ирландией”, — отметил Ратас.

Премьер-министр подтвердил, что как Эстония, так и ЕС заинтересованы в как можно более тесном сотрудничестве с Великобританией, особенно в сфере торговли, внешней и внутренней безопасности.

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